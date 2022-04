Fette croccanti ritirate dal supermercato, Aldi richiama le confezioni incriminate: "Ossido di etilene"

15 aprile 2022 a

Richiamati alcuni lotti di confezioni da 150 grammi di fette croccanti con quinoa bio senza glutine a marchio Natur Aktiv Enjoy Free disponibile nella catena di discount Aldi perché “da alcune analisi effettuate sul prodotto da parte del fornitore, è stata riscontrata presenza di ossido di etilene”.

Le confezioni interessate sono: L270922, L101022 e L111022. Lo riporta ilfattoalimentare.it. Il prodotto è in vendita partire dal 20/09/2021 ed è già stato ritirato dagli scaffali. Per quanto riguarda gli acquirenti, Aldi in via cautelativa, raccomanda di non consumare le fette croccanti e di restituire il prodotto in qualsiasi punto vendita per il rimborso anche senza scontrino d’acquisto. Per ulteriori informazioni è a disposizione il servizio clienti Aldi al numero 800 370370 dal lunedì al sabato mattina.

