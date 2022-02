"Rischio fisico". Le polpette vegetariane di Ikea e il terribile allarme per la salute

12 febbraio 2022 a

Il ministero della Salute invita a prestare la massima attenzione nel consumare le polpette vegetariane surgelate di Ikea. Il dicastero guidato da Roberto Speranza ha aggiunto un prodotto nella lista nera dei richiami: si tratta delle : HUVUDROLL, polpette vegetariane surgelate. Il rischio, definito "fisico", è dovuto alla possibile presenza di frammenti di plastica sul lotto riportante la data di scadenza 26/10/2022. Il ministero raccomanda di non consumare il prodotto - la confezione è quella da un chilogrammo - riportante la data di scadenza 2022-10-26 e di riportarlo in negozio: è infatti previsto il rimborso senza necessità di prova d’acquisto. La multinazionale svedese specializzata nella vendita di mobili e oggetti per la casa è quindi finita sotto la lente d’ingrandimento per uno dei suoi cibi, prodotto proprio nella nazione scandinava.

