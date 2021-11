L'avocado Hass arriva in Italia: buono, salutare e "sostenibile"

24 novembre 2021 a

"L'invasione dell'avocado". Luca Battaglio, presidente di Battaglio Spa, e Salvo Garipoli direttore di SG Marketing hanno presentato a Milano "It's avocado time", il progetto dedicato a far conoscere e affermare l'avocado Hass anche in Italia.

"L'avocado si conferma un prodotto con un potenziale di crescita molto alto in Italia - ha spiegato Garipoli -. Da un lato viene universalmente riconosciuto come un frutto super.-food, e dall'altro come un elemento estremamente versatile in cucina, un ingrediente prezioso, che riesce ad elevare il gusto di tantissimi piatti".

Il presidente di WAO (World Avocado Organization) Xaver Equihua è intervenuto per certificare sul fronte ambientale l'impronta idrica sostenibile di questo frutto, che presenta valori decisamente inferiori in rapporto alle principali filiere agroalimentari (da 600 a 700 litri per chilogrammo contro i quasi 2.500 litri per un chilo di riso, per esempio).

Battaglio ha investito ad ampio respiro in Colombia: "In quel Paese è attiva la nostra società Agricola Persea, che comprende 1.000 ettari di coltura ad una altitudine tra i 1.600 e i 2.000 metri nella Valle del Cauca. Insieme al nostro partner commerciale locale C.I. Tropical abbiamo dato vita a un progetto che ci consente di importare anche in Italia frutti di altissima qualità, dando vita allo stesso tempo a una iniziativa dal forte sostegno economico e sociale per il territorio di produzione".

