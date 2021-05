Come prevenire il melanoma con la diagnosi precoce

Pietro De Leo 13 maggio 2021 a

a

a

Una campagna per prevenire il melanoma e arrivare alla diagnosi precoce. E’ l’obiettivo di #CheckYourSkin!, che per tutto il mese di maggio intende promuovere il controllo e la prevenzione. “Individuare il melanoma quanto più precocemente possibile rappresenta la principale arma per tentare di ridurne la mortalità”, spiega Marco Bartolucci, consulente presso il reparto di Dermatologia e cosmetologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano e fondatore della clinica di medicina estetica Sotherga.

La campagna di educazione sanitaria ha lo scopo di “incentivare nella gente la sensibilità al controllo regolare dei nei”. Tuttavia, come osserva Bartolucci, esistono dei comportamenti in grado di ridurre i fattore di rischio. Dunque “attenzione all’esposizione ai raggi Uv, controllare la presenza di molti nei, avere massima attenzione se si è, in particolare, soggetti con fototipo basso, quindi con pelle chiara, lentigginosa e capelli chiari, verificare la familiarità per il melanoma”. Quanto all’incidenza del fenomeno, secondo gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità il melanoma ha raggiunto nel mondo i 100mila nuovi casi all’anno: un aumento di circa il 15% rispetto al decennio precedente. In Italia la stima dei melanomi e dei decessi ad essi attribuiti si aggira attorno ai 7mila casi l’anno. Il quadro clinico è stato purtroppo addirittura aggravato dagli effetti della pandemia in corso. Nel corso del 2020, infatti, il melanoma ha registrato 14.900 nuovi casi, in aumento del 20% rispetto all’anno precedente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.