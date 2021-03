Contorno occhi e mascherine, il miglior trattamento ai tempi del Covid

Fabiana Pellegrino 03 marzo 2021 a

La cura del contorno occhi è uno dei trend topic dell’anno. Già interessato da una beauty routine ad hoc, è ancor più importante ora che è divenuto la zona del viso più in evidenza. Tuttavia, gli occhi non sono solo lo specchio dell’anima, ma anche dello scorrere del tempo e dello stress che caratterizza il nostro stile di vita. Ecco perché le più importanti maison della bellezza stanno lanciando novità iper-tecnologiche per uno sguardo senza tempo.

La Ricerca Guerlain si è concentrata per la prima volta su un nuovo fattore legato alla comparsa precoce di rughe, palpebre cadenti e segni dello stress sul contorno occhi: l’innervazione, la distribuzione dei nervi responsabile del “neuroinvecchiamento” cutaneo. Grazie alla Abeille Royale BlackBee Eye Repair Technology, risultato di studi scientifici approfonditi sui meccanismi di riparazione della pelle e sulle rinomate proprietà curative del miele, Eye R Repair Serum di Guerlain inaugura una nuova era nel trattamento del contorno occhi. Le proprietà riparatrici del miele sono utilizzate per “spalancare gli occhi”. A questo si associa l’effetto lifting di due polimeri tensori di origine naturale e un esclusivo complesso antifatica per un’alchimia unica.

Di contro, Lancôme estende per la prima volta le sue conoscenze sulla scienza del microbioma anche al trattamento del contorno occhi con una formula brevettata concentrata in pre e probiotici, per rinforzare la pelle del contorno occhi e donare uno sguardo radioso e dall’aspetto più giovane. La nuova crema contorno occhi Advanced Génifique Attivatrice di Giovinezza è stata creata con l’obiettivo di rinforzare il microbioma, rendendo la pelle del contorno occhi più forte, grazie ad una formula vincente, concentrata in pre e probiotici e arricchita con acido ialuronico, per un’idratazione a lunga durata e occhiaie visibilmente ridotte. Un vero e proprio infuso di radiosità per uno sguardo visibilmente più giovane, una nuova texture ancora più setosa, che dona confort e si assorbe rapidamente.

Le proposte Comfort Zone, accomunate da formulazioni ultra piacevoli, incontrano le diverse esigenze di questa delicata area: dalla detersione delicata all’intensa idratazione, dal boost di freschezza all’azione anti-age. Si comincia con Comfort Zone Essential Biphasic Makeup Remover, la soluzione bifasica delicata per rimuovere il trucco, anche waterproof, da ciglia e contorno occhi, passando per la crema multi-attiva Comfort Zone Skin Regimen Lift Eye Cream fino ai Sublime Skin Eye Patch per un’azione express. Infine, ottima per il contorno occhi ad azione distensiva è la crema Lumissima, a base di proteine e peptidi per nutrire in profondità e rafforza la pelle sottile e sensibile di questa zona del viso.

Passando invece al make-up, lo smokey eyes è un vero e proprio evergreen, presente ogni anno tra i make-up trends, sulle passerelle delle Fashion Week e tra i look preferiti dalle star sui red carpet. Realizzabile in tantissime varianti e quindi adatto ad ogni occasione, questo make-up look è facilmente replicabile anche a casa con pochi semplici prodotti, in grado di valorizzare lo sguardo e renderlo magnetico.

Max Factor propone Radiant Lift Concealer, a lunga tenuta e con formula anti-age a base di vitamina C ed E, la Nude Palette Matte Sands, perfetta per dare profondità allo sguardo con 8 nuance compatte, il Kohl Eye Liner Pencil, con una texture morbida, facilmente sfumabile e infine il Mascara False Lash Effect, con formula brevettata che dona volume e definizione. Chiudiamo con So Stretch di Sisley, il nuovo mascara che allunga, separa e avvolge le ciglia istantaneamente e in modo impeccabile per uno sguardo panoramico. La formula So Stretch avvolge come una guaina e agisce su bellezza, lunghezza e vitalità delle ciglia, per renderle giorno dopo giorno più lunghe, folte e forti. Polvere di Bambù e Cera d’Api rendono la texture leggera ed elastica e consentono una separazione molto efficace di ogni ciglio per uno sguardo panoramico senza grumi. Lo sguardo è più intenso grazie alla Cera di Carnauba il cui effetto avvolgente, modellante e incurvante assicura volume e leggerezza per tutta la giornata.

