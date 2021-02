Superfood 2021: così curcuma e alga azzurra vi salvano pelle

Fabiana Pellegrino 23 febbraio 2021 a

“Siamo ciò che mangiamo” ha scritto il filosofo Ludwig Feuerbach e nell’ultimo decennio, complice la nuova attenzione verso un cibo più salutare oltre che una continua e maggiore ricerca di benessere, si è assistito all’avvio di una nuova tendenza nel mondo wellness, ormai inevitabile, basata sui cosiddetti superfood. I superfood sono solitamente quegli alimenti che potenzialmente possiedono qualità che li rendono benefici per la salute, grazie alle loro proprietà nutrizionali, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Vengono definiti anche Beauty Food quando questi alimenti o integratori si rivolgono specificatamente al mantenimento o miglioramento dell’aspetto estetico. “A livello nutrizionale, questi alimenti “super”, rappresentati soprattutto da frutta, verdura, semi o cibi contenenti un’elevata concentrazione di nutrienti ed antiossidanti, rappresentano importanti fonti di beneficio per l’organismo e per la pelle - afferma la dottoressa Vasselli, cosmetologa e comitato direttivo AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia) e prosegue - Via libera, dunque, a tutti gli alimenti ricchi di acidi grassi essenziali, minerali, vitamine, carotenoidi e flavonoidi e contenenti molti altri principi nutrizionali, peraltro di grande tendenza soprattutto quando si avvicinano al mondo natural, biologico e sostenibile”.

Curcuma, alga azzurra Spirulina e Moringa, i superfood del 2021

L’utilizzo di questi alimenti segue mode e tendenze, tanto che alcune volte diventa difficile trovarli. Tra i più in voga del momento c’è la Curcuma, la spezia di colore giallo oro/arancio, da sempre utilizzata nella medicina Ayurvedica per le attività decongestionanti, antinfiammatorie e rinforzanti il sistema immunitario. È in grado di fornire il 26% del fabbisogno giornaliero di manganese ed il 6% di ferro. Nota anche per gli apporti di potassio, magnesio e vitamine C e B6, dal punto di vista dermo-cosmetologico, la sua integrazione sistemica o topica può aiutare a contrastare il colorito spento della pelle e a combattere la comparsa dei principali segni dell’invecchiamento cutaneo.

L’alga azzurra Spirulina ha un contenuto nutrizionale ricco in proteine, aminoacidi, vitamina A, E e molte del gruppo B, oltre che sali minerali (ferro, calcio, potassio, fosforo, selenio, zinco, rame) e omega 3 e 6. Viene utilizzata come integratore alimentare, attualmente di grande interesse anche in cosmetologia; può aiutare a rinforzare e proteggere la pelle soprattutto grazie alla presenza di tirosina ed antiossidanti; dona vigore ai capelli più fragili e opachi.

Tradizionalmente definita “albero miracoloso”, la Moringa è considerata una tra le piante più ricche di principi funzionali a livello globale; negli estratti sono presenti alte concentrazioni di aminoacidi essenziali, omega 3, calcio, vitamine A, C e del gruppo B, potassio e sodio ed altri elementi, isotiocianati (soprattutto nei suoi semi) che hanno reso la moringa uno tra i protagonisti odierni dell’ingredientistica di origine vegetale nel settore cosmetico; le proprietà sono molteplici: da quella antiossidante, alla nutriente, con particolare rilievo in relazione all’azione detox e di prevenzione nelle formulazioni antipollution.

