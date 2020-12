Make-up e beauty, ecco il trucco di Natale per brillare alle Feste

Fabiana Pellegrino 19 dicembre 2020 a

La regola anche per il Natale 2020 è brillare. Nonostante la fatica e i compromessi di quest’anno, non possiamo rinunciare al tripudio di bagliori ed eleganza del trucco delle feste. Con o senza cenoni, il diktat resta sempre quello di mostrarci sofisticate e glam. In aiuto arrivano le collezioni make-up Natale 2020 che sfidano restrizioni e nostalgia di tempi migliori per farci sentire bellissime. A dispetto del 2020.

Cominciamo da “Les Chaines d’or de Chanel”, con cui Lucia Pica reinterpreta l’universo della maison e trasforma un’icona e un codice senza tempo di Mademoiselle Chanel in un talismano moderno, esprimendo così lo splendore e l’effervescenza del periodo delle festività. Un sontuoso tocco di luminosità. “Mettendo l'accento su un simbolo della Maison ed esplorandone tutte le sfaccettature, ho dato a queste immagini e idee preesistenti una nuova energia, un nuovo spirito”, spiega Lucia Pica. Una collezione sofisticata, in cui il contrasto grafico tra il nero e l’oro è il filo conduttore dentro una palette di nuance ricche e profonde, infuse d’oro scintillante o antico, rosa o bianco. Un modo unico e sofisticato per illuminare il viso di ogni donna. Ombretti e rossetti si arricchiscono di riflessi ramati o color platino, di pepite scintillanti, o ancora di un intreccio di maglie dorate che sembrano non terminare mai, mentre le unghie si vestono di uno smalto d’oro antico. Sfavillanti, perfino potenti, le tinte di questa collezione sono dedicate a tutte le donne che vogliono osare. Lo spirito delle feste domina l’intera collezione.

La nuova collezione Pupa Sparkling attitude esprime fascino, lusso ed esclusività. La donna Pupa delle feste è una diva moderna che interpreta in chiave contemporanea il mondo vintage, al quale volta lo sguardo e strizza l’occhio per raccontare il suo stile unico. È una donna vestita di oro eburgundy, ma che sa mantenere una personalità sofisticata e un’eleganza consapevole. Nars Holiday 2020 Collection Limited Edition è invece estremamente stravagante e sfacciatamente indulgente, mentre Holiday Collection di Givenchy si ispira a una donna sempre più libera e moderna. Infine, oro e glitter per Yves Saint Laurent. Il Natale firmato YSL Beauté veste lo stile sensuale felino della stampa leopardata. La collezione propone profumi per le feste ultrafemminili e makeup scintillanti, che infuocheranno la stagione. Una collezione pensata per scatenare la donna Yves Saint Laurent: uno spirito libero, che vive sempre all’insegna dell’istintività, e così si veste e fa festa. Perché è eccessiva, per istinto.

