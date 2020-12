Cadiprof, dalla parte del lavoratore

10 dicembre 2020 a

Cadiprof è la Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori degli Studi Professionali e gestisce ed eroga le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Cadiprof, operativa da oltre quindici anni, è la Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori degli Studi Professionali. La Cassa gestisce ed eroga le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore dei lavoratori che, in applicazione del CCNL Studi Professionali, vengono iscritti alla Cassa stessa. I Soci fondatori della Cassa sono le Parti Sociali firmatarie del CCNL, Confprofessioni, Confedertecnica e Cipa (parte datoriale), Filcams, Fisascat e Uiltucs (parte sindacale). Cadiprof è iscritta sin dal 2010 all’Anagrafe dei Fondi Sanitari integrativi istituita presso il Ministero della Salute. La Cassa si pone l’obiettivo di gestire molteplici e variegati trattamenti di assistenza sanitaria integrativa, con un raggio d’azione davvero molto ampio. In particolare, attua interventi di assistenza e di solidarietà a favore dei beneficiari e anche dei loro familiari. Parliamo di tutto ciò con il dottor Gaetano Stella, Presidente di Cadiprof.

Presidente Stella, ci può parlare dell’importanza dei piani di assistenza sanitaria, soprattutto ai giorni d’oggi, visto il momento di emergenza che stiamo attraversando?

«La nostra Cassa può vantare una lunga storia ed è stata forse la prima ad erogare prestazioni di assistenza a favore dei lavoratori, in particolare a quelli degli studi professionali. Si tratta di un ampio e ben articolato piano, che va ad integrare quello del SSN, arricchendo e completando la copertura socio-sanitaria del lavoratore».

Quali vantaggi ci sono nel rivolgersi a Cadiprof?

«Chi si rivolge a noi oggi, può contare su un’assistenza sanitaria vantaggiosa sotto un duplice aspetto: quello della velocità delle prestazioni sanitarie e anche quello della loro convenienza da un punto di vista economico. Velocità e risparmio: ecco due dei nostri capisaldi. Ma non solo: la nostra proposta assistenziale è mirata sulla specifica tipologia dei soggetti, stante l’universalità delle prestazioni, che sono accessibili a tutti, a prescindere dal reddito di cui si dispone».

Avete predisposto un piano sanitario su misura per la popolazione degli studi professionali. Quali sono i capisaldi di questo piano e a quale fascia è destinato il vostro intervento?

«Tutti possono rivolgersi alla Cadiprof. Statisticamente, l’universo di interventi viene erogato prevalentemente verso soggetti al di sotto dei 45 anni e alle donne, perché questo risulta essere il target di soggetti che più opera all’interno degli studi professionali. Riguardo l’universo delle lavoratrici femminili, i nostri interventi si orientano alla tutela della prevenzione sanitaria e della maternità, e stanno riscuotendo un’adesione davvero ampia».

Cadiprof non prevede solo interventi di semplice assistenza sanitaria, ma eroga servizi e prestazioni molto più ampie.

«Eroghiamo tutte quelle prestazioni rientranti nell’ambito della tutela della persona, nell’ottica di una vera politica di welfare. Mi riferisco anche al rimborso della retta per gli asili nido, alle cure odontoiatriche e agli interventi per la non autosufficienza».

Avete anche istituito un’assistenza sanitaria per i datori di lavoro?

«Certamente. In uno studio professionale, vi è una stretta vicinanza tra lavoratore e datore di lavoro. Dunque anche quest’ultima figura necessità di un supporto di assistenza sanitaria integrativa. Rivolgersi a noi può essere dunque vantaggioso per tutte le figure che lavorano all’interno di uno studio professionale».

Nel vostro lavoro, è indispensabile avere un rapporto di piena fiducia con la compagnia di assicurazione. Voi avete scelto UniSalute. Cosa vi ha convinti ad operare questa scelta?

«Innanzitutto la serietà di UniSalute. Anche loro sono cresciuti assieme a noi, realizzando nel tempo degli interventi sempre più specifici e mirati».

Cadiprof e la lotta al Covid 19: cos’è “Sicurezza negli Studi”?

«Cadiprof adatta continuamente le proprie proposte alle esigenze della popolazione degli studi professionali. Abbiamo lanciato il programma “Sicurezza negli studi” che consente a professionisti e dipendenti di effettuare un test sierologico gratuito per la ricerca degli anticorpi anti virus Sars-Cov-2 e un tampone in caso di positività».

BOX



Pacchetti e piani

QUALI PRESTAZIONI

La Cassa gestisce, tramite accordi con partner assicurativi e in forma diretta, le prestazioni sanitarie e sociosanitarie a favore dei lavoratori iscritti. Il Piano Sanitario è gestito da UniSalute tramite apposita Centrale Operativa. Il Pacchetto Famiglia e Dentista per la Famiglia sono gestiti autonomamente da Cadiprof.

PER IL COVID

Cadiprof ha anche introdotto la nuova garanzia Diaria per Covid-19 con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2020. In caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate dal Ministero della Salute, l’assicurato avrà diritto a un’indennità di € 40,00 per ogni notte di ricovero fino a 50 giorni all’anno. Nel caso di isolamento domiciliare, l’assicurato avrà diritto a un’indennità di 40 € al giorno, per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni. E poi anche un Videoconsulto specialistico con primari centri medici nazionali: tutti gli assistiti Cadiprof, chiamando il numero verde 800 016 635, potranno concordare con l’operatore della Centrale Operativa UniSalute il giorno e l’orario del video consulto. Un progetto sperimentale prevede inoltre il rimborso integrale del costo del vaccino antinfluenzale per tutti gli iscritti Cadiprof in età compresa tra 18 e 59 anni. La garanzia Vaccinazioni del Pacchetto Famiglia Cadiprof prevede inoltre il rimborso del 50% delle spese per tutti i principali vaccini antivirali e antibatterici.

IL PIANO SANITARIO

Il Piano permette di usufruire di molte prestazioni sanitarie (interventi chirurgici, ricoveri, visite e accertamenti, gravidanza, prevenzione cardiovascolare, oncologica e odontoiatrica), anche in regime di gratuità (presso le strutture convenzionate) o a rimborso, ad integrazione di quanto garantito dal Servizio Sanitario Nazionale SSN.

IL PACCHETTO FAMIGLIA

Il Pacchetto prevede interventi sanitari e sociosanitari a sostegno della famiglia, della maternità e del lavoro per il dipendente e per specifiche categorie di familiari (figli in età pediatrica, non autosufficienti, coniuge). La gestione delle pratiche e i rimborsi vengono effettuati direttamente da Cadiprof. Introdotto per la prima volta in via sperimentale nel 2009, il Pacchetto Famiglia è diventato in breve tempo uno dei pilastri dell’assistenza Cadiprof, uno strumento di sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori degli studi professionali per gli specifici bisogni legati alla famiglia, nell’ottica di agevolare quanto più possibile la conciliazione tempi di vita – tempi di lavoro.

DENTISTA PER LA FAMIGLIA

Cadiprof ha stipulato una serie di accordi con fornitori di servizi e/o prestazioni professionali a tariffe agevolate per i propri iscritti per analisi specifiche, test prenatale non invasivo, assistenza familiare e test genetici. Inoltre, ecco “Dentista per la famiglia”: l’iniziativa prevede il rimborso agli assistiti delle prestazioni di riabilitazione protesica tramite impianto osteointegrato, delle protesi fisse su denti naturali o radici e dei trattamenti ortodontici per i figli tra i 6 e i 14 anni di età.

