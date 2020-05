Sos mascherina: come salvare la pelle da prurito, acne e dermatite

Fabiana Pellegrino 29 maggio 2020 a

Alzi la mano chi ama la mascherina. Eppure, è bene indossarla per noi e per chi ci sta vicino. Tuttavia, dopo averla indossata per diverse ore, spesso ci ritroviamo con fastidiosi arrossamenti e irritazioni della pelle. L’uso prolungato delle mascherine può scatenare una certa reattività cutanea, come prurito, pelle che tira, sensazione di calore, pizzicore, bruciore, irritazione. Tutti i tipi di pelle sono coinvolti, nessuno esclusi, va da sé, comunque, che è soprattutto la pelle sensibile a dover essere trattata con maggior attenzione usando trattamenti specifici che offrano confort, protezione e azione anti-infiammatoria costanti. Perfetta la linea Cicapair di Dr.Jart+, specialista mondiale nel campo della dermocosmesi. La centella asiatica conosciuta come erba della tigre e nota per le sue proprietà lenitive e rigeneranti è in grado di calmare e coprire arrossamenti e irritazioni. C’è un’intera gamma di soluzioni skincare per porre rimedio a qualsiasi reattività cutanea: una sleeping mask, un trattamento intenso che agisce durante il sonno, trattamenti ad azione rapida come la face mist o la maschera in tessuto, trattamenti correttivi in texture liquida o in crema, una crema in gel per le pelli miste e grasse, una crema più ricca per le pelli più secche e un siero passepartout da applicare mattina e sera. La chicca è Cicapair Tiger Grass Calming Mist, lo spray idratante delicato che lenisce istantaneamente le pelli sensibili per un sollievo a lunga durata in qualsiasi momento della giornata. Gli arrossamenti non sono però l’unico fastidio.

Sotto la mascherina, infatti la nostra pelle si trova in un’atmosfera a cui non è abituata, simile a quella di un hammam. Dopo qualche decina di minuti, una sensazione di calore e umidità prende il sopravvento. I pori si dilatano, la pelle diventa permeabile e la sua funzione barriera si modifica. La cute è più soggetta alla penetrazione degli agenti esterni e lascia evaporare la sua preziosa idratazione. Non dobbiamo farci ingannare dalla sua ritrovata elasticità dovuta all’umidità, perché in realtà nasconde un insidioso stato di disidratazione. Prima regola: idratare. L’ideale allora è utilizzare una beauty routine ad hoc tutti i giorni che cominci al mattino con una lozione idratante e un siero, come Waso Fresh Jelly Lotion di Shiseido. Prima di andare a letto, invece, converrà combinare idratazione e nutrimento con una crema notte ricca che rinforzi la funzione barriera della pelle, come Future Solution LX Night Cream.

Non solo beauty routine ma anche make-up che deve rimanere impeccabile tutto il giorno perfino sotto la mascherina. Perfetto quindi applicare un primer come quello della linea Pure Canvas di Laura Mercier scegliendolo in base al tipo di pelle. Il primer è uno degli step più importanti tra lo skincare e il makeup: uniforma la grana della pelle e garantisce la tenuta della base per tutto il giorno. Un buon primer dovrebbe fondersi con la pelle e trasformarla in una tela levigata, pronta per l’applicazione del makeup. “Attenzione al fondotinta: serve anche con la mascherina, ma deve essere fissato molto bene con la cipria. Io suggerisco di optare per prodotti no transfer e dal finish opaco, che ne facilitano il fissaggio sul viso ed evitano che si trasferisca sulla mascherina”, spiega Paola Pannitti, make-up artist di Paolap.

Non ci resta, allora che “puntare tutto sugli occhi: non è necessario essere dei truccatori esperti, basta applicare con cura l’ombretto, anche di una sola nuance, per creare quel giusto contrasto con il colore dell’iride che ne esalterà le sfumature”. E proprio a proposito di occhi, creiamo una base idratata e distesa con Fluide Contour des Yeux À La Rose Noire di Sisley che combina ben tre azioni congiunte per uno sguardo ringiovanito, fresco e luminoso. Gli estratti di Rosa Nera, Padina pavonica e l’Acetato di Vitamina E hanno un’azione levigante. L’estratto di Clorella e quello di Vite Rossa, invece, danno un “colpo di luce” donando luminosità e radiosità. Infine, la Vite Rossa e la Caffeina distendono lo sguardo. Il tutto è completato da oli di Karité, per nutrire, e da un estratto oleoso di Rosa Nera per rendere la pelle setosa. A questo punto basta il tocco finale: Lash Paradise Mascara di L’Oreal, con l’innovativa formula “soft-glide” scivola delicatamente sulle ciglia. Una formula arricchita con olio di ricino, acqua di fiordaliso lenitiva e olio di rosa nutriente capace di donare un volume istantaneo.