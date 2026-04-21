I romani di Pizzateca secondi al Mondiale della Pizza

CHEF GALLIZZI

21 aprile 2026 a

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Pizzateca, locale romano della zona Casal bertone, ha partecipato al Campionato Mondiale della Pizza, rappresentata dallo chef trentenne Andrea Gallizzi. Non una semplice gara, ma l’evento che celebra la passione, la creatività e la tradizione di uno dei cibi più amati al mondo.

Pizzaioli provenienti da ogni angolo del pianeta, infatti, si sfidano ogni anno in competizioni avvincenti che spaziano dalla pizza classica a quella in teglia, passando dalla napoletana a quella senza glutine, senza dimenticare le spettacolari esibizioni di freestyle e abilità.

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Il Campionato Mondiale della Pizza, quindi, non è solo una competizione, ma un momento di incontro, un'occasione per conoscere storie, tradizioni e sapori da ogni angolo del pianeta. È il posto giusto per chi vuole condividere esperienze e imparare dagli altri, in un clima di amicizia e confronto per vivere l’emozione di far parte di una comunità appassionata.

Lo chef Andrea Gallizzi di Pizzateca ha raggiunto il secondo posto nella categoria “Pizza alla pala” con “Essenza di bosco”, una pizza con impasto di farina di farro e tipo 1, condita con fungo cardoncello saltato, pomodoro semiessiccato, aria di Parmigiano Reggiano dop 24 mesi, guanciale essiccato, germogli di bosco, mozzarella fiordilatte e tartufo bianchetto, il tutto abbinato al vino “Cerasuolo Pathernus” della cantina Azienda agricola Cioti tenuta Ulisse.

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Per Gallizzi, inoltre, primo posto assoluto nella categoria “Best pizza” con il team Six Warriors, insieme a Domenico Sancamillo, Giuseppe Criminosi, Giovanni Recchia, Donato Todaro e Vincent Berthelon.