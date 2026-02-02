Passione Rosato: il rosa che conquista

Sullo stesso argomento: Vino e salute: un binomio vincente

Il rosato ha iniziato da tempo a farsi largo tra i “fratelli maggiori” bianco e rosso, affermandosi sempre più nelle abitudini di chi ama il vino. Le sue origini sono ancora oggetto di dibattito: c’è chi lo fa risalire al 1943, con la nascita del celebre “Five Roses” della cantina Leone De Castris, e chi invece lo colloca nell’antica Francia, dove si cercava un “vin de soif”, leggero e dissetante. Un'altra teoria lo lega addirittura ai Greci, che miscelavano uve bianche e nere per ottenere un vino dal colore unico.

Curiosa è anche la leggenda gardesana che vede protagonista un prete furbo, il quale, per ottenere il vino destinato alle funzioni religiose, bucò un tino in cui riposava un vino rimasto troppo poco a contatto con le bucce, ottenendo così un vino né bianco né rosso, ma rosato.

Oggi sappiamo che il rosato si ottiene da uve a bacca nera, vinificate in bianco con una breve macerazione delle bucce (massimo 36 ore), che dona al vino sfumature eleganti e delicate. Le tonalità variano dal rosa pesca al cerasuolo, fino al chiaretto più intenso. Il profumo è fresco, fruttato, con sentori di ciliegia e fragola, mentre al gusto risulta morbido e leggero, grazie al basso contenuto di tannini.

La sua forza? La versatilità. Il rosato si abbina perfettamente sia a piatti di pesce che di carne, con risotti, insalate, dessert e aperitivi. Si serve fresco, tra i 10 e i 12 gradi, mai ghiacciato. Il grado alcolico è generalmente tra il 12,5% e il 13,5%, ma può salire fino al 14,5% in alcuni rosati pugliesi come il Primitivo o il Negroamaro.

In più, anche il rosato offre benefici per la salute: contiene antiossidanti che favoriscono il benessere cerebrale e cardiovascolare. Un vino completo, raffinato e sorprendente, perfetto per ogni occasione. Largo quindi al rosa, colore di passione, eleganza e nuove abitudini a tavola.