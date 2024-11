Nello store di Roma show cooking stellato

27 novembre 2024 a

Da sempre in prima linea nel promuovere le bellezze e le eccellenze del Made in Italy, ancora una volta RIFLESSI è riuscita a sorprendere i tanti ospiti in un evento esclusivo che ha saputo mostrare in modo originale le straordinarie funzionalità di una delle novità più interessanti firmate dall’azienda. Un momento speciale di networking e convivialità per mostrare come le soluzioni d’arredo di RIFLESSI, sartoriali e personalizzabili, siano sempre più orientate verso il benessere del consumatore.



L’azienda, affermata realtà nel settore dell’arredo di design 100% Made in Italy, ha organizzato presso lo store RIFLESSI Roma, uno dei più suggestivi punti vendita del marchio nella centralissima via Po’, un esclusivo show cooking firmato dal ristorante 2 stelle Michelin “Il Pagliaccio”.



L’esperienza multisensoriale targata RIFLESSI ha saputo raccontare il perfetto incontro tra design d’eccellenza ed arte culinaria, nel segno della migliore tradizione italiana.

Durante la serata gli ospiti hanno potuto conoscere da vicino le eccezionali potenzialità dei nuovi tavoli con piano ad induzione integrato nel top in ceramica. Protagonisti dello show cooking sono stati, infatti, due tavoli Living (uno con piano in Capraia e base in finitura tibetana e l’altro in Silver Root e base in grafite, entrambi da cm 220x110) che hanno saputo esaltare i sublimi sapori del menù gourmet proposto per la serata dallo Chef Anthony Genovese.

Questa straordinaria innovazione applicata ai tavoli è potenziata dalla vincente combinazione fra le lastre ceramiche The Top Marazzi da 1,2 cm con il sistema ad induzione InvisaCook.

I top in ceramica possono essere personalizzati al centimetro, con una lunghezza variabile da 1 metro fino a 3, e per la massima pulizia estetica è previsto un pratico cassetto comandi estraibile a scomparsa.

In linea con le tendenze dell’abitare contemporaneo che richiedono spazi sempre più ibridi e multifunzionali, questi nuovi tavoli plug and play sono perfetti sia in ambito residenziale che contract.

Per l’occasione sono stati coinvolti partner beverage che condividono con RIFLESSI una storia di valori quali eccellenza produttiva, profondo know-how, innovazione, legame con il territorio e patrimonio umano.

L’esclusivo Berlucchi Franciacorta ha accompagnato la degustazione esaltando il pregio delle diverse portate. La celebre realtà vitivinicola, fondata su una radicata tradizione enologica, fa della valorizzazione del territorio il caposaldo della filosofia aziendale. In particolare, sono state le raffinate bottiglie di Berlucchi ’61 Franciacorta Extra Brut ad accompagnare l’evento nel monomarca romano.

Tanqueray No. TEN, il gin divenuto simbolo universale dell’eccellenza, acclamato dai più famosi bartender del settore, è stato scelto da RIFLESSI per la costante ricerca verso l’eccellenza nella creazione dei cocktail e la qualità di questo gin ultra-premium.

Si affiancano Venturo Aperitivo Mediterraneo, il nuovo aperitivo italiano fresco e gentile dall’invitante blend ispirato ai profumi della costa mediterranea, e Casamigos Blanco pluripremiata Tequila ultra-premium, 100% Blue Agave, morbida, rotonda e cristallina.