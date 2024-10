Guida alla gestione dell'enoturismo

14 ottobre 2024 a

C’è tempo fino al 4 novembre per iscriversi al corso di alta formazione “Progettazione e Gestione dei Servizi Enoturistici”, organizzato dall’Alta scuola di management ed economia agroalimentare di SMEA (Università Cattolica del Sacro Cuore) con il supporto scientifico di Enapra, l’ente di formazione di Confagricoltura.

Il corso, che avrà inizio il prossimo 19 novembre e si concluderà il 22 gennaio 2025, ha come obiettivi l’avanzamento scientifico, l’aggiornamento e la riqualificazione professionale delle aziende enoturistiche socie della Confederazione. “Il corso è pensato per chi gestisce servizi enoturistici, un settore in crescita che combina turismo, vino e cultura – commenta Luca Brondelli di Brondello, presidente di Enapra –. Attraverso un approccio sistemico e multidisciplinare, verranno affrontate in modo pratico le attività strategiche, di progettazione e operative, rispondendo alle esigenze di chi opera in questo ambito”.

L’attività formativa si svilupperà in ottanta ore (40 in presenza e 40 online), distribuite su 12 giorni non consecutivi durante le quali verranno date risposte alle tante esigenze di imprenditori, dipendenti e collaboratori di aziende vitivinicole e agricole e dei professionisti attivi nel settore enoturistico. Per i dipendenti delle aziende interessate il costo per la partecipazione al corso è totalmente rimborsabile attraverso lo strumento del voucher extra catalogo del Foragri. È inoltre possibile accedere ad agevolazioni nel caso di iscrizioni multiple.