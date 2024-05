Donts non solo look

Carlo Scagnoli 19 maggio 2024 a

Donts nasce dall’idea di Ivan Leone che, con Francesco Lo Storto, decide di sviluppare un brand nella food industry con una missione ben precisa: regalare un momento di trasgressione ai suoi fan attraverso il loro smashburger. Il prodotto di punta difatti è lo smash burger, un hamburger caratterizzato dalla modalità di cottura della carne, che garantisce una crosta croccante esterna ed una consistenza morbida e succosa all’interno. Tutto il menu è stato anche messo a disposizione in versione plant based, per permettere a chiunque di poter accedere alla Donts experience.

Nato da poco più di un anno, Donts ha rapidamente conquistato Roma, con Il primo store aperto il 16 Dicembre 2022 a Trastevere, in Via di San Cosimato 4 a Roma, ed il secondo store inaugurato il 4 Aprile scorso a Piazza Istria, nota piazza di Roma Nord. Il Brand è diventato un vero e proprio fenomeno, grazie alla continua attenzione nel costruire una forte brand identity attraverso una comunicazione trasgressiva e il coinvolgimento di numerosi cantanti e attori del mondo dello spettacolo italiano (salmo, lazza, maneskin, lillo, Giallini etc).

I locali di Donts sono inconfondibili, con il loro audace colore rosso che, a primo impatto, potrebbe trarre in inganno, facendo pensare di trovarsi davanti a un sexy shop. Questa scelta di design audace e iconica caratterizza il fascino e la distintività del brand, rendendo ogni visita un'esperienza unica e memorabile, a cui si aggiunge una purchase experience completamente digitale, con possibilità di ordinare il proprio Donts tramite i kiosk o i qr code presenti negli store.

Il brand è diventato virale anche grazie al suo iconico adesivo, un simbolo inconfondibile, reso noto attraverso gli zaini dei rider di Glovo, sui quali viene attaccato il logo, contribuendo a rendere il brand un fenomeno noto in tutta la città.

Inoltre con un solo punto vendita, Donts ha stabilito il record di ordini su Glovo in Italia, diventando il locale più richiesto di Roma sulla piattaforma e vincendo il premio da Glovo come il partner con la crescita più veloce in Italia nel 2023. Questo traguardo parla da solo, testimoniando l'eccezionale qualità della sua offerta.

Ma la storia di successo di Donts non si ferma qui. Dopo solo un anno dalla sua nascita, il brand di smashburger romano ha fatto il grande salto internazionale, aprendo un pop-up a Times Square in collaborazione con 7th Street Burger, il brand di hamburger più famoso di New York. Questa mossa audace sottolinea non solo l'ambizione globale di Donts ma anche la sua capacità di competere sul palcoscenico mondiale. Donts non è solo un posto dove mangiare un hamburger, ma un simbolo di eccellenza culinaria, di innovazione e di successo imprenditoriale.