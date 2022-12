Roggiano 2021, un Morellino di solidarietà

Paolo Zappitelli 21 dicembre 2022 a

Una bottiglia di vino «speciale» che diventa anche un progetto per donare solidarietà. Ci ha pensato la Cantina Vignaioli di Scansano che ha unito due eventi in uno: per festeggiare i cinquant’anni di attività dell’azienda ha realizzato con la Fondazione Il Sole un’edizione limitata di 3000 bottiglie con una etichetta particolare del suo Morellino Roggiano 2021. L’immagine è stata scelta tra le opere create dopo la visita in cantina dei ragazzi con disabilità della Onlus, che hanno realizzato dei disegni per raccontare la giornata e rappresentare quei valori di cooperazione e condivisione che uniscono le due realtà. Il ricavato delle vendite andrà a favore del progetto «Dopo di noi», che mira a garantire alle persone disabili - spiegano il presidente della cantina Benedetto Grechi - «una vita piena e dignitosa una volta che le famiglie non potranno più farsene carico». Questo Morellino è un uvaggio di Sangiovese e una piccola percentuale di Alicante e rappresenta un’ottima espressione di un vino che, negli anni i produttori, tutti, sono riusciti a rendere più elegante e equilibrato: al naso frutti rossi, cuoio e piccoli refoli balsamici, in bocca more, ribes, un pizzico di pepe nero e una bella sapidità finale. Da provare su un classico della cucina maremmana, pici con sugo di cacciagione.