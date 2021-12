Il jazz è servito. Elegance Cafè, il club che unisce musica dal vivo e piatti gourmand

Valeria Di Corrado 17 dicembre 2021 a

a

a

Elegance Cafè è nel panorama enogastronomico romano l’unico jazz club di musica dal vivo che ha fatto della proposta enogastronomica e della mixology un punto di forza, riuscendo ad attirare sia gli amanti del suadente sound sia gli amanti dei piatti gourmand. A Roma, a pochi passi dalla Piramide Cestia e dalla stazione Ostiense, Daria Venuto (direttore artistico) e Remo Proietto (ristoratore) hanno dato vita, insieme allo chef Gabriele Cordaro, a un luogo ispirato ai famosi locali newyorchesi. Seguendo il trend internazionale dell’entertainment, si dà spazio all’inclusione, all’alchimia e alle emozioni con l’incontro tra culture diverse che - proprio attraverso il jazz e la cucina - sono in grado di dialogare in modo trasversale, facendo breccia su chi ascolta e assaggia.

Per il 31 dicembre, ad esempio, l'Elegance Cafè ha organizzato una serata che faccia da ponte tra la cultura italiana e quella brasiliana, fondendo le rispettive tradizioni culinarie in un menù unico: Capirinha al cucchiaio, Ceviche di astice, caviale e guanabana, Tataki di Manzo al caffe, pastinaca e porto, solo per citare gli antipasti. Un cenone accompagnato dal ritmo del samba e dei brani più noti della tradizione latin jazz, cantati dalla voce meravigliosa di Mariangela Morais, nativa di San Paolo.

Il locale si trova in via Francesco Carletti 5, nel quartiere Ostiense, ed è studiato per esaltare l’acustica, curata nei minimi dettagli da ingegneri specializzati: “al pari di un auditorium”, sottolineano i patron. Ad accogliere ogni sera, dal martedì alla domenica, una clientela appassionata e internazionale, ci sono Daria Venuto e Remo Proietto, insieme (anche nella vita) con il sogno comune di creare qualcosa di mai visto a Roma: un luogo dove trascorrere un’esperienza coinvolgente tra musica, gusto e spettacolo, seguendo una rivisitazione italiana dei più famosi locali newyorchesi come il Birdland o il Blue Note. Daria dirige l’intera programmazione artistica dell’Elegance Cafè con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni del jazz, del latin jazz e dello swing, mentre Remo, da esperto sommelier Fis, ne cura il beverage, la sala e il servizio.

“Il nostro obiettivo – spiegano i due soci – è sempre stato quello di emozionare con la musica dal vivo, offrendo una selezione di concerti che spaziasse dal jazz più tradizionale fino agli artisti di nuova generazione. Dopo la prima avventura di Via Veneto, dove abbiamo aperto il nostro primo locale, sentivamo il bisogno di dare più spazio alla musica migliorando l’acustica e il comfort sonoro. Al tempo stesso, abbiamo deciso di valorizzare l’esperienza anche attraverso la cucina e la mixology, introducendo una cucina curata e di gusto italiano, ma che prendesse il meglio dai territori del jazz. Infatti accanto ai prodotti e alle ricette di territorio tipicamente italiani, insieme allo chef Gabriele Cordaro, abbiamo deciso di affiancare i sentori delle terre patrie della musica: i nostri menu presentano ingredienti cari agli Stati uniti, alla Francia, ai Caraibi, alla cucina creola fino all’Africa. Il cocktail bar, infine, propone una mixology sofisticata. Vogliamo condurre l’ospite ogni sera attraverso un viaggio unico tra musica e cibo!”. Un viaggio che accompagna grandi voci del calibro di Marta High e Mariella Nava, passando per Greg (del duo comico Lillo e Greg) e Jeremy Pelt, considerato tra i migliori trombettisti della scena jazz contemporanea.

Lo chef consultant Gabriele Cordaro, classe 1985, con esperienze nelle cucine dei migliori esponenti della gastronomia contemporanea (da Giulio Terrinoni a Cristina Bowerman, fino a Heinz Beck e Massimo Bottura), si fa portavoce di menu che cambiano ogni mese. “Le contaminazioni dei piatti sono dovute un po’ alle mie esperienze lavorative e un po’ sono lo specchio della società di oggi: un contesto multietnico con tradizioni che ormai si sono fuse, creando una identità nuova e inclusiva. Nella composizione dei menu - spiega lo chef - cerchiamo sempre di comprendere vegetariani, carnivori e vegani perché il nostro club sia sempre pronto ad accogliere le esigenze di tutti.”

Consistenze e temperature diverse animano i singoli piatti creando all’assaggio differenti sensazioni: è quanto avviene con la Tartare di manzo, patate ratte, creme fraiche, erba cipollina e fondo di manzo o con la Ricciola al vapore con zucca marinata, dove le tre tipologie di zucca (mantovana, napoletana e butternut) sono servite rispettivamente marinata, sotto forma di salsa e purea. I primi piatti spaziano dalla carne dell’Agnolotto con taleggio, topinambur e limone candito, agli Gnocchi alle vongole e pesto di prezzemolo al cumino. Si prosegue con il Filetto di manzo, zucca fumè e radicchio sour o l’Astice con funghi, salsa allo yogurt, erba cipollina e nocciole. Si conclude con i dessert, tutti fatti in casa, a partire da Sapori di Tiramisù, dolce iconico dell’Elegance Cafè dove un goloso crumble di cioccolato e caffè accoglie una spuma al mascarpone, polvere di cacao e meringa francese ghiacciata al caffè.

Grande protagonista con il suo lungo bancone e gli scaffali ricchi di miscele home made, il cocktail bar è un tributo agli anni ‘20 del proibizionismo americano e all'epoca d'oro della musica Jazz, con una drink list composta da distillati e liquori provenienti da ogni parte del mondo. Oltre alla proposta della cena infatti, si può optare per la formula drink e concerto e trascorrere una serata all’insegna di oltre 300 etichette. Gin, whiskey e rum ma anche tequila, vodka e mezcal, oltre agli amari, ai liquori, ai vermouth e perfino ai sakè, sono le basi da cui partono i cocktails firmati da Remo Proietto: dall’intramontabile Mr. Negroni al Pink Provence.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.