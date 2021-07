Ecco il Vistamare, ristorante gourmet sul lungomare di Latina

Alessio Buzzelli 31 luglio 2021 a

Come una visione che non ti aspetti, il Fogliano Hotel New Life si staglia all’improvviso sul lungomare di Latina, proprio davanti ai nostri occhi, come una visione che non ti aspetti, un’apparizione quasi magica. Incastonato tra due acque, quella del lago di Fogliano e quella del Mar Tirreno, la struttura, la felice creatura della famiglia Boldreghini, Il Fogliano Hotel New Life e il suo ristorante Il Vistamare rappresenta l’occasione per il litorale laziale di un rinnovamento culturale e ambientale. Un grande progetto di restyling e riorganizzazione firmato Gianluca Boldreghini, con la supervisione dell’F&B Manager Giammarco Laghi: “Questo hotel ha da sempre esercitato un irresistibile fascino su di me, un posto incantevole ubicato all’interno del Parco Nazionale Del Circeo tra il mare azzurro ‘Bandiera Blu 2021’ e il lago di Fogliano. – racconta entusiasta Boldreghini – Per me e mia moglie Roberta, compagna di ogni avventura di vita e di lavoro, è stato amore a prima vista e appena siamo entrati nell’hotel, abbiamo capito che era un luogo unico e in cui avremmo potuto dare vita al nostro sogno di accoglienza e ristorazione. Così da un anno, abbiamo cominciato un lungo cammino, che ha come obiettivo l’eccellenza”. La struttura ricettiva è un boutique hotel quattro stelle di 19 camere, di cui due Suite con Jacuzzi sulla terrazza con vista mare, uno stabilimento balneare con 252 ombrelloni e 119 cabine, due rooftop con lounge bar, Halto Roof e Halto Pool (dotato di due Jacuzzi), due ristoranti legati all’albergo, Il Bistrò aperto dalle 7.00 alle 24.00 - con annessi bar e caffetteria - e il Jungle, ristorante sulla spiaggia aperto a pranzo e a cena, in grado di offrire un servizio calibrato, elegante e veloce guidato dello Chef Filippo Cassano. Dulcis in fundo il gioiello del Fogliano, il ristorante gourmand Il Vistamare guidato dall’estro, dalla meticolosità e dalla tecnica dello Chef Giovanni D’Ecclesiis, in cui la cura per i dettagli, la ricerca di un criterio estetico fatto di eleganza ed equilibrio, la capacità di accogliere “morbidamente” lo rendono un luogo unico nel litorale pontino. L’obiettivo è infatti proprio quello di porsi come un unicum, sia per location che per offerta. Dallo scorso aprile, lo Chef Giovanni D’Ecclesiis – già al fianco di Massimiliano Blasone al Castello di Banfi, con Heinz Beck a Londra e successivamente a Castiglione del Bosco - ha preso la direzione del ristorante con la sua cucina essenziale e autentica e con i suoi sapori forti, riconoscibili e decisi, che affondano le radici nella “sua” Puglia e nella cucina mediterranea tradizionale. “Ogni giorno sono con i miei ragazzi per costruire una squadra che duri nel tempo. – spiega lo chef – Ogni elemento è essenziale e si deve muovere all’unisono con gli altri. Ognuno è elemento di un’orchestra. Lavoro per farli crescere stimolandoli, superando i loro limiti dettati dalle paure. Quando mi portano un problema devono anche sottopormi una personale soluzione e, se non funziona, ne cercheremo una insieme. Non devono dimenticare mai che ognuno di noi ha un talento. Questo lavoro richiede tempo e fatica e se uno sceglie di farlo deve tirare fuori il proprio”.

