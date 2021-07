Al laghetto dell'Eur vini e chef sotto le stelle

12 luglio 2021 a

Saranno cinque serate dedicate al Made in Italy di qualità del settore enogastronomico. Ma non sarà la classica sagra estiva, tra bancarelle di vario genere e sbicchierate confuse. VinoxRoma, prodotto da Excellence in collaborazione con Eur Spa, dal 13 al 17 luglio, promette di essere qualcosa di completamente diverso. Già a partire dalla location, un elegante «salottino» adagiato nei bellissimi spazi del Giardino delle Cascate in un quartiere, quello dell’Eur, tanto affascinante quanto fuori dai consueti percorsi. E poi il format: certo non mancheranno vini da degustare, prodotti da scoprire e piatti di importanti chef da provare. Ma tutto all’insegna della qualità e della sostenibilità, della cultura e dell’arte.

«VinoxRoma nasce dalla volontà di promuovere il bello, il buono e il sostenibile – spiega l’ideatore Pietro Ciccotti, fondatore di Excellence con il fratello Claudio – e vogliamo farlo con un format che permetta al pubblico di trascorrere una serata piacevole, degustando una selezione di eccellenze del Made in Italy ma anche di assistere a incontri, dibattiti. Tanto divertimento e intrattenimento ma con una doverosa attenzione all’aspetto culturale del settore».



Gli ospiti avranno in effetti l’opportunità di muoversi attraverso una sorta di percorso in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Con un market, dedicato alle degustazioni delle diverse aziende. Con lo spazio Bibenda Tasting, studiato per i giovani desiderosi di approfondire la loro conoscenza del Pianeta Vino. Con i cooking show, che vedranno sfilare gli chef più importanti del panorama capitolino. Per gli amanti della mixology appuntamento nell’area WinexAbility, presidiata dal celebre barman Massimo D’Addezio in collaborazione con «Drinkable – Berebeneovunque». Non mancheranno i «Ristoranti del Territorio», a rotazione due ogni sera, con in più una pizzeria. E poi la Green Arena, con le cascate a fare da sfondo a un teatro che ospiterà incontri e talk con quotati personaggi del settore ma anche con importanti ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo.

«Vino italiano di qualità e talento culinario rappresentano ora più che mai un fondamentale volano per l’economia del Paese – sottolinea Antonio Rosati, ad di Eur Spa – Il tutto rientra perfettamente nel quadro dell’economia della bellezza che stiamo sostenendo all’Eur, soprattutto orientata verso un target giovane. Per questo crediamo moltissimo in VinoxRoma, manifestazione che pone divertimento, qualità e cultura al centro del progetto».



