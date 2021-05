Kozel, la birra ceca più venduta arriva in Italia con una Lager e una Dark

01 maggio 2021 a

Metti un birrificio al centro del villaggio ed ecco che nei boccali sgorga la Kozel, la birra ceca più venduta e apprezzata al mondo che, dopo aver dissetato già 48 Paesi intorno al globo, finalmente arriva anche in Italia. Le Premium Lager e la Dark Lager dell'etichetta nata un secolo e mezzo fa nel piccolo villaggio di Velké Popovice - sviluppatosi, neanche a dirlo, intorno al famoso birrificio - sono già disponibili sul mercato italiano lanciate da una campagna di comunicazione d'impatto caratterizzata dalla scalpitante presenza di Olda, il caprone simbolo da oltre 40 anni del brand in compagnia di Frank Matano.

A certificare la qualità della Kozel oltre duecento premi tra cui svettano i primi posti all’International Brewing Awards e al World Beer Award.

Il brand ceco fa parte della galassia dei prodotti premium di Birra Peroni e sarà prodotto in Italia, nello stabilimento di Padova, "nel pieno rispetto della ricetta originale che prevede un’attenta selezione delle materie prime e la doppia decozione. Un risultato possibile grazie alla collaborazione tra i mastri birrai e agli alti standard di produzione", fa sapere il produttore.

Una chiara e una scura. Kozel Lager è una birra dal gusto ricco e morbido, con un delicato aroma di malto e luppolo, mentre Kozel Dark è una lager scura e corposa, sorprendentemente rinfrescante. Come tutte le lager premium ceche, anche Kozel ha un gusto ricco ma si beve piacevolmente; caratteristiche che le distinguono dalle altre birre europee.

“Gli ultimi trend del mercato birrario raccontano come la birra sia sempre più sinonimo di convivialità. Più di 8 italiani su 10 non hanno dubbi: la birra è adatta a qualsiasi occasione (86%) e favorisce la socializzazione (86%). Il gusto rimane il principale driver di scelta (38%), seguito dal legame della birra con la tradizione (22%). La scelta di portare Kozel in Italia risponde ai bisogni e alle scelte dei consumatori che sempre di più sono alla ricerca di un approccio spensierato e divertente, di un’esperienza di consumo nuova e di altissima qualità ma soprattutto fedele ai valori di collaborazione e ospitalità", afferma Francesca Bandelli, Marketing & Innovation Director Birra Peroni che spiega il contenuto profondo del messaggio del lancio di Kozel in Italia: "Il payoff 'C’è un villaggio dentro' riassume l’anima più autentica di Kozel fatta proprio di questi valori".

Veniamo alle caratteristiche del prodotto che va ad arricchire un ventaglio di proposte di qualità e ha l'ambizione di diventare una delle etichette di punta di Peroni.

Kozel Lager è una premium della tradizione ceca dal gusto ricco e morbido con un delicato aroma di malto e luppolo. Prodotta come da metodo tradizionale dei mastri birrai cechi con doppia decozione seguendo la ricetta originale, questa lager (4,6% Vol) nasce dalla sapiente miscela di 3 malti selezionati e del luppolo pregiato di origine ceca. Il risultato è un gusto bilanciato e un piacevole aroma. Ideale in abbinamento a grigliate di carne, carni bianche e rosse, formaggi grassi, sughi saporiti. Perfetta da servire a una temperatura di 6°.afferma Francesca Bandelli, Marketing & Innovation Director Birra Peroni.

Kozel Dark è una lager scura con il colore di una Porter grazie alla miscela di 4 diversi malti. Dall’’aspetto scuro e corposo ma sorprendentemente rinfrescante e leggera da bere. Il bilanciamento perfetto tra il dolce del caramello e il fresco aroma di luppolo le donano un gusto morbido ma non troppo dolce. La bassa gradazione alcolica (3,5% Vol) la rende adatta a molteplici occasioni di consumo e di convivialità. Da servire ad una temperatura fra i 6° e gli 8° in abbinamento ad arrosti, carni stufate, formaggi stagionati, insalate. Ottima anche da consumare insieme ai dessert grazie alle sue note dolci.

Kozel Lager e Kozel Dark saranno disponibili su tutto il territorio nazionale grazie ad una distribuzione capillare nei più importanti punti di consumo, bar e ristoranti e nelle più grandi insegne di supermercati della grande distribuzione.

