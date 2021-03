Insalata di polpo con quinoa e salsa di tofu

26 marzo 2021 a

a

a

Ingredienti: Avocado 160gr; Succo di Limone 60gr; Polipo Bollito 360gr; peperoncino secco q.b.; olio extra vergine 28gr; Prezzemolo 12gr; quinoa Bollita 200gr circa 60gr cruda; Sale 3gr; pepe 2gr; menta 8 foglie; rucola o insalata verde 40gr; olio di sesamo 12 gr; semi di sesamo 2 gr; Soft Tofu 80 gr. Per la quinoa: in acqua bollente cucinare la quinoa per circa 13 minuti, una volta scolata si raffredda e si condisce con un giro d’olio, sale, limone, menta e prezzemolo tritato. Per la crema di Avocado: in una ciotola con una forchetta mescolare l’avocado con un po’ di succo di limone e sale. Per la salsa di Tofu: con un frullatore ad immersione amalgamare il tutto con olio di sesamo e sale. Condire il polpo con succo di limone, sale, pepe, peperoncino ed EVO. Per impiattare: mettere un anello sul piatto, aggiungere circa il 50% della salsa di avocado, foglie di rucola, il restante della salsa di avocado, la quinoa e per ultimo il polpo fino ad avere realizzato una forma cilindrica. Rimuovere l’anello, aggiungere la salsa di tofu.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.