Sfizi siciliani nel cuore di Roma

18 dicembre 2020

Un angolo di Sicilia, con tutte le sue golosità e i suoi sfizi alimentari, nel cuore di Roma. È il bar pasticceria «Il Catanese», in via Lucrezio Caro 14 nel quartiere Prati, che negli anni è diventato un punto di riferimento per chi vuole assaporare i profumi e i sapori più autentici dell’isola. E per queste feste l’offerta della pasticceria si arricchisce anche dei panettoni artigianali dell’azienda siciliana Fiasconaro, una delle più «golose» della zona, ma anche dei pandori e dei dolci con pasta di mandorle fatte direttamente dai pasticceri del locale. Oltre ai dolci tradizionali, come i cannoli e le cassate, ci sono anche le specialità salate, dagli arancini, alle «cartocciate» ai rustici. A completare l’offerta per le feste anche la possibilità di ordinare cesti natalizi. Aperto dalla mattina per la colazione fino alle 18. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 063208555; www.ilcatanese.it

