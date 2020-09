Vinòforum chiude...col botto

17 settembre 2020 a

Gran finale nel fine settimana dal 18 al 20 settembre per la manifestazione Vinòforum al parco di Tor di Quinto a Roma. Ci sarà la possibilità di prenotarsi per degustazioni guidate, assaggiare i vini dei migliori consorzi di tutta Italia e di assaggiare i piatti dei vari Temporary Restaurant con osti e cuochi tra i migliori di Roma e del Lazio, con portate a partire da 6 euro.

Venerdì 18 sono presenti ai fornelli: Ciro Scamardella di Pipero (Roma), Adriano Baldassarre della Trattoria L’Avvolgibile (Roma), Giuseppe Di Iorio di Aroma (Roma), Gen Nishimura e Mario Boni di Da Francesco (Roma), Tommaso Pennestri di Trattoria Pennestri (Roma) e Mattia Filosa di Civico 57 (Formia). Nelle ultime due giornate di evento, sabato 19 e domenica 20 ci saranno Emanuele Paoloni di AquaLunae (Roma), Eleonora Marziali di Centorti (Roma) Arcangelo Dandini de L’Arcangelo (Roma), Giovanni Cappelli de Le Tamerici (Roma,) Davide del Duca di Osteria Fernanda (Roma) e Paolo Trippini del Ristorante Trippini (Civitella del Lago, TR), unica presenza “extra-laziale”. Per gli abbinamenti con i vini ci si può sbizzarrire anche con le etichette di Krug, Dom Perignon, Veuve Cliquot, Moët & Chandon e Ruinart, presenti nel Bar à Champagne di Vinòforum. Per quanto riguarda le degustazioni guidate venerdì 18 ci sarà il focus su “Il potenziale evolutivo dei grandi vitigni autoctoni del Lazio firmati Casale del Giglio”; sabato 19 duplice appuntamento, alle 19.45 con “Brunello di Montalcino Poggio alle Mura Banfi: un viaggio tra ricerca, innovazione e tradizione” e, alle 21.30, con “La magia della Borgogna narrata da Giancarlo Marino”; domenica 20 chiusura in bellezza con “La macerazione nei vini bianchi naturali raccontata da Vinàmica”. Infine grande protagonista del week end sarà il Consorzio del Prosecco doc.

Parco Tor di Quinto - Via Fornaci di Tor di Quinto, 10 Roma

ORARI: dom- giov 19 – 24 // ven – sab 19 - 01

Biglietto di ingresso comprensivo di calice e carnet da 10 degustazioni di vino.

Per info e prenotazioni www.vinoforum.it

