Cultura: scelta decina per Capitale 2028, da Alatri ad Ancona

E' stata resa la decina delle finaliste per la selezione della citta' "Capitale italiana della cultura" 2028, decisa dala Giuria che ha scremato da 23 progetti. Si da va da Alatri e le Citta' Erniche della Ciociaria a Massa, da Ancona a Catania, da Forli' a Gravina in Puglia. Questo l'elenco completo: 1. Anagni (FR) - Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce 2. Ancona - Ancona. Questo adesso 3. Catania - Catania continua 4. Colle di Val d'Elsa (SI) - Colle28. Per tutti, dappertutto 5. Forli' - I sentieri della bellezza 6. Gravina in Puglia (BA) - Radici al futuro 7. Massa - La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia 8. Mirabella Eclano (AV) - L'Appia dei popoli 9. Sarzana (SP) - L'impavida. Sarzana crocevia del futuro 10. Tarquinia (VT) - La cultura e' volo.

Le finaliste saranno convocate per le audizioni pubbliche, che si terranno giovedi' 26 e venerdi' 27 febbraio 2026, secondo il calendario riportato di seguito, presso la Sala Spadolini della sede del Ministero della cultura. Ogni candidata avra' cosi' la possibilita' di illustrare nel dettaglio il proprio progetto e rispondere alle domande dei giurati. Per ciascun dossier le audizioni avranno una durata massima 60 minuti, di cui 30 per la presentazione del progetto e 30 per una sessione di domande da parte dalla Giuria. La pubblicita' delle stesse, prevista dal bando, sara' garantita tramite trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero della cultura.