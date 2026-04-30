Caso Garlasco: Sempio, 'movente assurdo, non frequentavo Chiara Poggi'**

30 aprile 2026 a

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Milano, 30 apr. (Adnkronos) - Andrea Sempio oscilla tra il "tranquillo e il rassegnato", ma non riesce a capacitarsi "di questo movente sessuale" contestato nell'inchiesta che lo vede come il presunto assassino di Chiara Poggi. "Non avevo rapporti con questa ragazza, non l'ho mai frequentata e non mi capacito di questo movente, ma sono certo che non c'entro nulla" con il delitto di Garlasco, dice tramite il suo legale, l'avvocata Angela Taccia. Il movente è una delle novità del delitto del 13 agosto 2007 contenuto nell'invito a comparire della procura di Pavia.