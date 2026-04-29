RIBI 2026: l'asset più prezioso del settore della gestione patrimoniale è ora l'identità.

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- ZURIGO, 29 aprile 2026 /PRNewswire/ -- RIBI 2026 rileva un settore messo alla prova sotto ogni aspetto: dalla pressione sulle commissioni, dalla standardizzazione guidata dall'IA, dalla complessità normativa e dal contraccolpo politico contro la sostenibilità. In un contesto del genere, le aziende che stanno guadagnando terreno condividono una caratteristica: la chiarezza della propria identità.

La top 10 globale dell'indice RIBI 2026

Quattro nuove società (*) si uniscono alla Top 10 con Suma Capital, una nuova entrata nel RIBI che si posiziona direttamente nella categoria più alta. Sei società mantengono il loro posto, con DPAM e CANDRIAM che figurano costantemente nella Top 10 a livello mondiale.

Le principali tendenze nell'indice RIBI 2026

I progressi sono reali, ma con meno di una società su quattro che raggiunge lo status di "innovatrice" (avant-gardist), l'opportunità rimane in gran parte non sfruttata. Le società innovatrici passano dal 20% al 22%; quelle che restano indietro (laggard) scendono dal 46% al 41%. Il Giappone ha meno aziende in ritardo di qualsiasi altro Paese. Sebbene l'Europa continui a guidare la classifica, la storia degli investimenti responsabili non è più un monopolio europeo.

Infografica - https://mma.prnewswire.com/media/2960666/RIBI_Category_Ranking_Infographic.jpg

Più della metà (53%) dei gestori patrimoniali dichiara di avere uno scopo organizzativo su cui fondare la propria identità. Tuttavia, meno della metà (48%) crea differenziazione dall'interno, con almeno un valore o una convinzione che la contraddistingue. In un mercato standardizzato e sotto pressione, le aziende che sanno qual è la ragione della loro esistenza, e la esprimono con coerenza, sono quelle che costruiscono solide culture aziendali e guadagnano una fiducia che nessuna riduzione delle commissioni può comprare. L'esigenza di avere un'identità ben definita non è mai stato così urgente dal punto di vista commerciale.

L'indice RIBI 2026 include le classifiche delle prime 10 aziende per regione, Paese, dimensione e tipo di asset.

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Contatto per i media:Pablo Morales, [email protected], +41 44 254 80 00

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