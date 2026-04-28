Sport e tecnologia mobile, nuove sinergie per l'imaging di fascia media

28 aprile 2026 a

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(Tecnologia) - L'integrazione tra il mondo dello sport professionistico e l'innovazione tecnologica si consolida attraverso nuove strategie di comunicazione dirette alle generazioni più giovani. In questa cornice si inserisce la nomina di Raphinha, attaccante del FC Barcelona e della nazionale brasiliana, come volto ufficiale della nuova linea di smartphone focalizzata sulla fotografia. La scelta del calciatore riflette una filosofia aziendale che mira a connettere la dinamicità atletica con la creatività digitale, posizionando i nuovi dispositivi come strumenti di espressione personale in un mercato sempre più competitivo.

Il cuore tecnologico della serie 16 Pro, presentata ufficialmente il 17 marzo, risiede nel comparto fotografico progettato per il segmento premium mid-range. La configurazione hardware si distingue per l'adozione della fotocamera LumaColor da 200 MP, una risoluzione elevata finalizzata a garantire nitidezza anche in condizioni di scatto complesse.

L'introduzione, sulla variante Pro+, di un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3,5×, permette di ottenere ritratti con una profondità di campo naturale e una definizione dettagliata delle fisionomie, riducendo le distorsioni tipiche delle lenti grandangolari comunemente usate negli smartphone di fascia media.

La partnership nasce dalla volontà di interpretare la fotografia mobile non solo come atto tecnico, ma come forma di racconto identitario. Raphinha ha sottolineato come la semplicità d'uso sia fondamentale per catturare momenti autentici: “Per me è importante avere uno smartphone che mi permetta di esprimere la mia creatività in modo semplice e immediato, proprio come faccio in campo. Con la realme 16 Pro Series condivido questa energia e la voglia di connettermi con una nuova generazione che vive ogni momento con passione e autenticità”.

L'obiettivo dichiarato è rendere accessibili tecnologie di scatto avanzate a un pubblico giovane e ambizioso, trasformando lo smartphone in un punto di incontro tra performance hardware e narrazione visiva. La collaborazione con figure del calcio internazionale permette di parlare un linguaggio universale, capace di superare i confini geografici e di rafforzare l'identità del marchio come abilitatore di espressione creativa. In un contesto in cui i contenuti visivi di qualità sono il pilastro della comunicazione sociale, l'investimento sulla fotografia di nuova generazione diventa il driver principale per l'espansione della community globale di utenti.