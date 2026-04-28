Dfp: Bankitalia, 'tassi crescita sotto 1% non risolvono situazione, servono politiche'

28 aprile 2026 a

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Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Servono politiche perché questo Paese cresca più di quanto fatto in questi ultimi anni. Tassi di crescita sotto l'1% non possono risolvere la situazione, serve un impegno dell'intero mondo politico per individuare quali politiche siano importanti". Lo ha detto dal capo il Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, nel rispondere alle domande in commissioni Bilancio riunite sul Dfp. "Noi - ha ricordato - insistiamo molto sul capitale umano e sull'innovazione" e quindi sul "cogliere gli effetti della rivoluzione tecnologica".