**Petrolio: Emirati Arabi Uniti annunciano uscita dall'Opec**
Roma, 28 apr. - (Adnkronos/Afp) - Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l'intenzione di uscire a partire dal 1° maggio dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), e dall'alleanza OPEC+, che comprende anche la Russia. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina Wam. "Questa decisione riflette la visione strategica ed economica a lungo termine degli Emirati Arabi Uniti, nonché l'evoluzione del loro profilo energetico, in particolare l'accelerazione degli investimenti nella produzione energetica nazionale", si legge nella nota pubblicata dalla Wam.