Napoli: incendio in un appartamento, 79enne trovato morto in casa**

28 aprile 2026 a

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Napoli , 28 apr. - (Adnkronos) - Un uomo di 79 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. Il corpo era riverso sulle sedie della cucina, avvolto dalle fiamme al momento dell'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Il decesso sarebbe riconducibile all'incendio divampato nell'appartamento, le cause del rogo sono ancora al vaglio degli investigatori. I rilievi tecnici sono stati affidati alla sezione investigazioni scientifiche del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Indagini dei carabinieri della compagnia dí Castellammare di Stabia.