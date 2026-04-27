E-commerce, Amazon lancia la quinta edizione dei Made in Italy Days, vetrina globale per 5.500 eccellenze italiane

27 aprile 2026 a

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Roma, 27 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Amazon annuncia la quinta edizione dei Made in Italy Days: dal 13 al 19 maggio sarà disponibile sul negozio online una speciale finestra promozionale dedicata a un'ampia selezione di prodotti di migliaia di piccole e medie imprese (pmi) e dei marchi italiani più famosi, in collaborazione con Agenzia Ice. Sono oltre 5.500 le eccellenze Made in Italy ospitate all'interno della vetrina dedicata, disponibile nei negozi online di Amazon in ben 11 Paesi del mondo - oltre all'Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Belgio, Svezia, Polonia e Paesi Bassi - per un totale di più di 3 milioni di prodotti.

La vetrina Made in Italy è uno dei principali strumenti che Amazon mette a disposizione delle pmi e delle aziende del nostro Paese per supportare lo sviluppo del loro business a livello internazionale, contribuendo a portare il valore delle vendite all'estero dei partner di vendita italiani di Amazon a 3,5 miliardi di euro nel 2025. I Made in Italy Days di Amazon sono riconosciuti anche nel 2026 dal ministero delle Imprese e del Made in Italy tra le attività legate alla Giornata nazionale del Made in Italy, che quest'anno ha valorizzato con particolare attenzione le iniziative legate alle competenze per il Made in Italy.

Anche per questo, Amazon ha pianificato due ulteriori eventi con l'obiettivo di aiutare imprenditrici e imprenditori italiani a cogliere le opportunità del digitale nell'ambito della promozione e della tutela del loro brand anche al di fuori dei confini nazionali: il 28 aprile, a Roma, presso la Sala Salvadori del Palazzo dei Gruppi parlamentari, in via Uffici del Vicario 21, si terrà l'evento 'Sostenere il Made in Italy nel mondo: pmi, e-commerce e politiche per l'export'; il 19 maggio, presso la Sala degli Arazzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, avrà luogo l'evento di chiusura del progetto 'Ip Education Plan', un percorso di formazione di Agenzia Ice nato dalla collaborazione pubblico/privato nell'ambito del protocollo d'intesa firmato da ministero degli Affari Esteri, ministero delle Imprese e del Made in Italy, ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e Amazon lo scorso aprile 2024.

“Nell'ambito del Patto per l'Export del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che individua nell'e-commerce uno dei principali strumenti per l'internazionalizzazione delle imprese, Agenzia Ice conferma il proprio impegno a supportare le pmi tricolori rinnovando la collaborazione con Amazon per la vendita dei prodotti sulle vetrine Made in Italy dei marketplace di Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi, Polonia, Belgio, Irlanda e Stati Uniti", ha dichiarato Matteo Zoppas, presidente di Agenzia Ice.

"La quinta edizione dell'accordo Ice-Amazon prevede il potenziamento delle attività promozionali tramite pacchetti marketing sulle vetrine online, un servizio di supporto per le aziende italiane venditrici e l'attivazione di percorsi di consulenza strategica rivolti sia ai nuovi venditori sia a quelli già presenti sulla piattaforma. In un mondo dove con l'e-commerce più sviluppato è già possibile ricevere un pacco entro 15 minuti dalla richiesta, con un record fissato negli Emirati Arabi di appena 6 minuti, lo sviluppo dell'e-commerce diventerà sempre più centrale nelle abitudini dei consumatori che potranno beneficiare di velocità e varietà di scelta a tutto vantaggio delle imprese che sapranno meglio usare uno strumento che diventa sempre più potente. Oggi anche come soluzione delle aziende che vogliono continuare a raggiungere le zone critiche del Medioriente dove lo snellimento delle fasi commerciali diventa una condizione indispensabile”, ha aggiunto.

“I Made in Italy Days rappresentano da ormai cinque anni un momento significativo per celebrare e promuovere le eccellenze del nostro Paese sul piano internazionale. Amazon è orgogliosa di essere al fianco delle imprese italiane, sostenendo la promozione e l'internazionalizzazione del Made in Italy attraverso strumenti concreti che permettono alle nostre pmi di raggiungere milioni di clienti in tutto il mondo. La collaborazione con le istituzioni, come quella con Agenzia Ice, è fondamentale per creare un ecosistema favorevole alla crescita: solo lavorando insieme possiamo mettere le piccole e medie imprese nelle condizioni di vendere agevolmente online, superando le barriere burocratiche e tecnologiche che ancora oggi limitano il loro potenziale. Il nostro impegno non si ferma alla promozione: attraverso la formazione e la tutela della proprietà intellettuale, vogliamo garantire che i brand italiani possano competere con successo sui mercati globali, preservando l'autenticità e la qualità che rendono unico il Made in Italy”, ha affermato Giorgio Busnelli, vp e Country Manager di Amazon Italia.

L'evento di domani, 'Sostenere il Made in Italy nel mondo: pmi, e-commerce e politiche per l'export', è promosso dal presidente della X commissione Attività Produttive della Camera, Alberto Gusmeroli, e patrocinato da Netcomm con il supporto di Amazon. Rientra tra le iniziative promosse da Amazon per le celebrazioni della terza Giornata nazionale del Made in Italy del ministero delle Imprese e del Made in Italy ed è stato inquadrato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, che analizza il Pil nel periodo 1992–2025 e le leve di crescita, avviata presso la X commissione.

Vedrà inoltre quattro rappresentanti di piccole e medie imprese confrontarsi insieme a esponenti politici e interlocutori istituzionali: la lombarda Ciocca, la veneta Fler World, la pugliese Remo Sartori e la campana Zenone Iozzino. Sarà un'occasione significativa per parlare dell'importanza dei canali digitali per lo sviluppo del business a livello internazionale e per individuare gli elementi che ancora oggi ostacolano un pieno sblocco del potenziale del Mercato Unico Europeo, a partire dalla necessità di una semplificazione burocratica.

Insieme alla promozione, anche la tutela dei brand fa parte dell'impegno di Amazon a supporto delle eccellenze italiane, ed è per questo che l'azienda ha supportato l'ambizioso progetto di formazione 'Intellectual Property Education Plan' promosso da Agenzia Ice in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), la Guardia di Finanza, Confindustria. Il progetto mira ad offrire alle pmi italiane una panoramica completa su temi fondamentali come la tutela della proprietà industriale, la lotta alla contraffazione e gli strumenti per accedere in sicurezza ai mercati esteri, al fine di supportarne l'internazionalizzazione. A partire dallo scorso ottobre, sono stati erogati otto webinar a cadenza mensile dedicati ai mercati chiave per l'export - Unione Europea, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Brasile e India - e il 19 maggio si terrà la tappa conclusiva a Roma, presso la Sala degli Arazzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Agenzia Ice e Amazon collaborano dal 2019 con il più ampio obiettivo di favorire la crescita economica delle aziende italiane e rafforzare le relazioni commerciali internazionali. La sinergia, che verrà ufficializzata prossimamente con la sigla del rinnovo dell'accordo, punta a promuovere e supportare le aziende che aderiscono al bando a vendere tramite Amazon e la sua vetrina Made in Italy attraverso specifiche attività di marketing per l'e-commerce. La collaborazione tra Agenzia Ice e Amazon ha coinvolto finora oltre 2.800 pmi italiane e messo a disposizione dei clienti Amazon a livello internazionale più di 650.000 nuovi prodotti Made in Italy.

Da quando Amazon è arrivata in Italia, nel 2010, ha investito oltre 25 miliardi di euro per costruire infrastrutture, creare posti di lavoro e supportare migliaia di imprese locali. Solo nel 2024, gli investimenti hanno superato i 4 miliardi di euro. Attualmente l'azienda impiega nel nostro Paese oltre 19.000 persone con contratto a tempo indeterminato, attive in oltre 60 strutture distribuite su tutto il territorio nazionale, tra cui sedi logistiche, uffici corporate, data center e il servizio clienti. A questi si aggiungono i posti di lavoro indiretti: secondo le stime di Keystone, nel 2024, si stima che gli investimenti di Amazon in Italia abbiano sostenuto oltre 40 mila posti di lavoro indiretti e più di 10 mila posti di lavoro indotti in settori come costruzioni, logistica e altri servizi professionali.

Migliaia di piccole e medie imprese italiane si sono affidate ad Amazon per vendere online. Per loro, l'azienda si impegna ogni giorno a creare nuovi strumenti e servizi per aiutarle a cogliere tutti i vantaggi del canale digitale. Tra questi c'è anche 'Accelera con Amazon', il programma gratuito di formazione lanciato nel 2020 in collaborazione con partner istituzionali e aziende, pensato per fornire gli strumenti e le competenze necessarie per avviare una nuova attività online, o per potenziarne una già esistente.