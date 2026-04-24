Aurise Foundation lancia XAUE, sbloccando il rendimento per RWA Gold

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- PANAMA CITY, 23 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Aurise Foundation ha annunciato oggi il lancio di XAUE, un token fruttifero legato all'oro e progettato come strato di tesoreria per Tether Gold (XAU₮). Progettato per partecipanti istituzionali qualificati, XAUE introduce la generazione di rendimento nativa delle criptovalute all'oro, tradizionalmente non fruttifero, trasformandolo in un asset on-chain programmabile ed efficiente in termini di capitale.

Al momento del lancio, i partner dell'ecosistema Aurelion e Antalpha hanno investito congiuntamente 16.052 XAU₮ in XAUE (circa 76 milioni di dollari al 22 aprile). Con l'espansione dell'ecosistema, XAUE potrebbe potenzialmente integrarsi con i principali protocolli finanziari decentralizzati, posizionandosi come garanzia fondamentale e asset di regolamento all'interno dei mercati finanziari on-chain.

Da riserva passiva di valore ad asset produttivo on-chain

L'oro ha a lungo rappresentato una copertura contro l'inflazione e il rischio sistemico, tuttavia la sua efficienza in termini di capitale è rimasta strutturalmente limitata. Sebbene gli ETF sull'oro abbiano migliorato l'accessibilità, mancano di una liquidità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Gli asset digitali legati all'oro, come XAU₮ e PAXG, offrono maggiore trasferibilità e accessibilità globale, ma si basano ancora principalmente sull'incremento del prezzo senza generare rendimenti intrinseci.

XAUE è stato progettato per colmare questo divario. Preservando l'esposizione al valore sottostante di XAU₮ e introducendo al contempo un meccanismo di rendimento denominato in oro, XAUE consente ai detentori di beneficiare della crescita composta misurata in unità d'oro. Il protocollo adotta un modello di tasso di cambio monotonicamente crescente, in cui il valore dell'oro a supporto di ciascun token XAUE potrebbe crescere nel tempo man mano che si accumula il rendimento netto.

Ad esempio, depositando 1 XAU₮ si ricevono 1.000 XAUE (1000:1). Con un rendimento annuo del 2%, le riserve crescono fino a 1,02 XAU₮ mentre l'offerta rimane fissa, quindi 1.000 XAUE si riscattano per 1,02 XAU₮, generando rendimenti passivi in oro con capitalizzazione automatica.

Informazioni su XAUE

XAUE è un protocollo decentralizzato per la valorizzazione degli asset, basato su Ethereum e concepito come livello di tesoreria per Tether Gold (XAU₮). Introducendo rendimenti denominati in oro, framework di accesso conformi, un'efficiente verifica delle riserve e un modello di frazionamento 1000:1, XAUE ridefinisce il modo in cui l'oro può funzionare all'interno dei sistemi finanziari on-chain.

Informazioni sulla Aurise Foundation

XAUE è un protocollo DeFi su Ethereum e sul Treasury Layer per Tether Gold (XAU₮), emesso da Aurise Foundation (Panama). Consente di generare rendimenti sull'oro tramite strategie quantitative e prestiti istituzionali, pur rimanendo completamente garantito da oro fisico o XAU₮. Aurise Foundation e i suoi partner supervisionano la governance, le verifiche contabili, la verifica delle riserve e la conformità alle normative AML/KYC. L'accesso è limitato agli istituti inseriti nella lista bianca e verificati tramite KYC/KYB nelle giurisdizioni idonee. Per ulteriori informazioni: xaue.com.

Disclaimer

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta né una sollecitazione. L'informativa è disponibile qui

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