25 aprile, a Roma quattro cortei per festa della Liberazione: orari e percorsi

24 aprile 2026 a

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Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Roma celebra il 25 aprile con diversi cortei, eventi istuzionali e sportivi. Dal centro alle periferie sono diversi i quartieri coinvolti, dalla zona di Piramide fino a Centocelle e Quarticciolo. La macchina della sicurezza sarà imponente per garantire lo svolgimento di tutte le iniziative. I dettagli del piano saranno messi a punto oggi nel corso di un tavolo tecnico che si terrà in Questura. La giornata si aprirà con la tradizionale cerimonia all'Altare della Patria alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle alte cariche dello Stato. L'area di piazza Venezia sarà presidiata dalle forze dell'ordine.

Alle 10.30 è previsto il corteo dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, che da Porta San Paolo raggiungerà il Parco Schuster. Il percorso si snoderà tra via Ostiense, via Matteucci, via Benzoni, via Pullino, piazza Albini, via Licata, via Ferrati, piazza Romano, via Cravero, via Giovannipoli, via e piazza Leonardo da Vinci, viale Giustiniano Imperatore.

I movimenti e i collettivi studenteschi, tra cui anche Cambiare Rotta e Osa, e i pro Pal si sono dati, invece, appuntamento alle 8.30 alla Fao per un preconcentramento. Dopo un omaggio all'Ambasciata di Cuba e al 'suo eroico popolo' raggiungeranno la partenza del corteo di Porta San Paolo. 'Cuba no està sola, Palestina libera, ora e sempre Resistenza' è lo slogan dei movimenti studenteschi, 'Resistere all'imperialismo, opporsi al riarmo, da Cuba alla Palestina, dalla parte dei popoli che resistono', quello dei pro Pal.

Dalle 9.30 è previsto un corteo per la Festa della Liberazione anche a Valle Aurelia. Circa 150 persone sfileranno lungo viale delle Milizie, via Pietro Pomponazzi, largo Trionfale e via Andrea Doria. 'Corteo antifascista' contro la guerra e 'con chi resiste' a Roma est, alle 10.30 da piazza delle Camelie per raggiungere via Molfetta. I manifestanti percorreranno via dei Castani, piazza dei Mirti, piazza dei Gerani, via Filippo Parlatore, via Federico Delpino, via Emilio Chiovenda, viale delle Orchidee e via dei Gelsi. Prima della partenza in piazza delle Camelie sarà istallato un monumento per la resistenza palestinese.

Nel pomeriggio è infine previsto un altro corteo dalle 17 a Primavalle: da piazza San Zaccaria Papa a via Taggia percorrendo via Borromeo, via dei Barbarigo, via di Sant'Igino Papa, via Borgia, via Maffi, via Zigliara, via Cogoleto. Nell'area di Caracalla si svolgerà il Gran Premio ciclistico della Liberazione e tra le 12 e le 13 è prevista una pedalata tra Caracalla, Piramide, il Circo Massimo e Bocca della Verità, piazza Venezia e via di San Gregorio.