Imprese, E.On apre un nuovo punto vendita a Cento﻿

23 aprile 2026 a

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Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Apre il nuovo Punto vendita E.On di Cento. Obiettivo: offrire assistenza diretta e consulenza personalizzata, accompagnando famiglie e imprese verso scelte energetiche più sostenibili, efficienti e orientate al risparmio.

Qui i clienti possono ricevere informazioni e assistenza su un'ampia gamma di soluzioni. Inoltre, possono conoscere da vicino le tecnologie offerte e approfondirne le caratteristiche, come il recente impianto fotovoltaico installato presso il punto vendita. Con una potenza complessiva di 5,26 kWp, l'impianto è dotato di un sistema di accumulo composto da tre batterie da 5 kWh ciascuna, per una capacità totale di 15 kWh. Grazie all'impianto, l'80% del consumo su base annua viene autofornito. L'impianto ha inoltre aderito al bando per le Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer).

L'inaugurazione si è tenuta giovedì 23 aprile alla presenza di rappresentanti istituzionali del Comune di Cento. L'evento è stato anche l'occasione per celebrare insieme i 19 anni di partnership fra E.On e Ft Energy. Nel corso dell'inaugurazione è stata inoltre illustrata la guida pratica alla bolletta, uno strumento gratuito pensato per semplificare la comprensione dei consumi e dei costi, aiutando i cittadini a orientarsi nella lettura e gestione della bolletta.

Prima dell'inaugurazione E.On ha organizzato un momento dedicato all'educazione energetica, tenuto da Andrea Giuliacci, meteorologo Meteo Expert e professore di fisica dell'atmosfera presso l'Università Bicocca, per la classe elementare 4C della scuola primaria Il Guercino, con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza tra le nuove generazioni.

“Con l'apertura del nuovo Punto di Cento rafforziamo la nostra vicinanza al territorio, offrendo un supporto concreto a famiglie e imprese verso scelte energetiche più efficienti, con particolare attenzione al risparmio sui consumi e sulla spesa energetica. L'inaugurazione è stata anche l'occasione per coinvolgere le nuove generazioni, accompagnandole alla scoperta, in modo semplice, del mondo delle rinnovabili. In questo modo rafforziamo il nostro legame con la comunità locale e contribuiamo a sensibilizzare i più giovani, che saranno i cittadini del futuro, sui temi energetici”, ha commentato Annette Peters, Chief Commercial Officer e Board Member di E.On Italia.