GreenShare si unisce a Flosslab, cresce presidio Net Service Group in Sardegna

23 aprile 2026 a

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Roma, 23 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Flosslab, azienda Ict sarda controllata da Net Service Group (NSG), ha perfezionato il proprio ingresso nel capitale di GreenShare, realtà anch'essa espressione del contesto locale e cresciuta a partire dal mondo della ricerca universitaria, oggi attiva nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità sostenibile con clienti su tutto il territorio nazionale. L'operazione è stata presentata ufficialmente oggi a Cagliari, nel corso di una conferenza stampa che ha posto l'accento non solo sul valore industriale dell'acquisizione, ma anche sul suo significato per il territorio: un percorso che nasce in Sardegna, valorizza competenze imprenditoriali locali e rafforza un ecosistema regionale dell'innovazione capace di competere su scala nazionale.

Con l'ingresso di GreenShare in Flosslab, Net Service Group consolida ulteriormente il proprio presidio nell'isola, superando i 5 milioni di euro di fatturato annuo e i 50 addetti, con una prospettiva di crescita che punta a raggiungere nel 2027 i 6 milioni di euro di fatturato e oltre 60 persone.

A rendere distintiva questa acquisizione è la scelta della capogruppo di non intervenire direttamente, ma di sostenere un percorso che valorizza due imprese radicate localmente, le loro competenze e il ruolo dei manager coinvolti anche come soci. In questo quadro di continuità e rafforzamento, Giuseppe Colistra mantiene il ruolo di ceo di GreenShare, Chicco Porcu, già presidente di Flosslab, ne assume la presidenza, mentre Daniele Sanna, già coo di Flosslab, entra in qualità di Consigliere nel nuovo CdA.

L'operazione ha previsto l'acquisizione iniziale del 51% di Greenshare da parte di Flosslab, con opzione call per il 100% delle azioni da esercitarsi in determinate condizioni. Nel corso dell'incontro sono emerse anche le forti sinergie tra le due aziende: entrambe nate come spin-off dell'Università di Cagliari, entrambe cresciute attraverso attività di ricerca e sviluppo, e attive su tecnologie abilitanti, dall'intelligenza artificiale alla blockchain, dall'IoT ai Big Data. L'integrazione dei team e delle competenze rafforza oggi la capacità di proposta verso i mercati della Pubblica amministrazione locale, del trasporto pubblico locale e, più in generale, dello sviluppo delle smart cities.

“Questa operazione rappresenta pienamente la visione di crescita di Net Service Group: costruire una rete di imprese specializzate, capaci di collaborare in modo sinergico e di generare più valore per i clienti e per i territori”, commenta Gianluca Ortolani, ceo di Net Service Group.

“L'ingresso di GreenShare, dopo quello di Oikos Area a fine 2025, rafforza ulteriormente il profilo multidisciplinare del Gruppo e amplia la nostra capacità di accompagnare organizzazioni pubbliche e private nei loro percorsi di transizione digitale. La Sardegna, in questa strategia, rappresenta per noi un territorio ricco di competenze, visione e potenziale", continua.

“Questa acquisizione ha un valore paradigmatico, perché dimostra che dalla Sardegna possono nascere e crescere operazioni capaci di generare sviluppo partendo dalle energie del territorio”, dichiara Chicco Porcu, Presidente di Flosslab e di GreenShare. “Abbiamo voluto costruire un percorso che rafforza la presenza del Gruppo nell'isola e, allo stesso tempo, mette al centro la crescita di un ecosistema locale dell'innovazione. In una regione che ha saputo distinguersi storicamente per la sua vocazione pionieristica nel digitale, questa operazione si inserisce in una prospettiva più ampia: contribuire a fare dell'innovazione una leva concreta di competitività, attrattività e sviluppo per la Sardegna", spiega.

“Per la nostra società questa operazione rappresenta un'accelerazione importante”, afferma Giuseppe Colistra, ceo di GreenShare. “Entrare, attraverso Flosslab, in un Gruppo come Net Service significa poter contare su maggiori sinergie industriali, su migliori economie di scala e su maggiori opportunità di evoluzione delle nostre soluzioni. Manteniamo la nostra identità e la nostra specializzazione nel campo della mobilità intelligente, ma con una capacità rafforzata di affrontare mercati più ampi e progetti sempre più sfidanti, solidi e integrati per i nostri clienti", continua.

L'operazione è stata supportata da Big Partners - con un team diretto dal Senior Partner Maurizio Baldassarini - in qualità di Advisor, dallo Studio Legale Eruzzi per gli aspetti legali e da Banco di Sardegna - BPER come Banca Partner.