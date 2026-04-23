Diageo ed Esselunga presentano campagna nazionale per consumo responsabile bevande alcoliche

23 aprile 2026 a

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Roma, 23 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Prende vita la nuova campagna “Se scegli di bere, bevi responsabilmente”, promossa da Diageo ed Esselunga, annunciata oggi nell'ambito della presentazione della Giornata del Consumo consapevole dei prodotti di qualità, un'iniziativa istituzionale che mira a promuovere una cultura del consumo consapevole, informato e positivo, oggetto di una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati su iniziativa di Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati. Al centro della campagna c'è un'idea chiara: vivere il consumo di bevande alcoliche in modo informato. Il cuore divulgativo del progetto risiede nella piattaforma digitale DrinkIQ, dedicata all'informazione sul consumo consapevole di alcol. Attraverso contenuti validati, test interattivi e strumenti pratici, DrinkIQ supporta i consumatori a comprendere le abitudini relative al consumo di alcol, per fare scelte più consapevoli.

La campagna di sensibilizzazione interesserà 182 negozi Esselunga in 7 regioni, con il coinvolgimento anche dei Bar Atlantic del Gruppo. Uno degli obiettivi principali di DrinkIQ è contribuire a superare preconcetti ancora diffusi, tra cui l'associazione tra tipologia di bevanda e quantità di alcol. La campagna si configura così come uno strumento informativo rivolto al consumatore, volto a promuovere una comprensione più chiara e oggettiva del consumo: diverse quantità di vino, birra e spirits contengono infatti la stessa quantità di alcol. Questa iniziativa risulta particolarmente rilevante per lo stile di vita italiano dove il consumo di alcol è legato alla dimensione sociale.

Il messaggio della campagna, “Se scegli di bere, bevi responsabilmente”, vuole distinguersi, quindi, per un approccio positivo e orientato alla consapevolezza: Diageo ed Esselunga si pongono come facilitatori, offrendo strumenti concreti - dalla comunicazione nei punti vendita, a contenuti digitali e social, fino a questionari anonimi sulla piattaforma DrinkIQ - per accompagnare i consumatori verso scelte informate. L'attività prenderà il via il 27 aprile e coinvolgerà 182 negozi in sette regioni attraverso una comunicazione visiva chiara e immediata.

Il 10 giugno nelle sette regioni dove Esselunga è presente, in una selezione di punti vendita, saranno ospitate attività dedicate: personale formato accompagnerà i clienti alla scoperta dei contenuti della campagna, offrendo materiali informativi e la possibilità di accedere, tramite un QR code, al questionario anonimo di DrinkIQ - un test di 10 domande pensato per favorire una maggiore consapevolezza nelle proprie abitudini.

“Siamo orgogliosi - afferma Paolo Tedeschi, direttore Vendite Off Trade Diageo Italia - di collaborare con Esselunga a un progetto di grande valore sociale. Promuovere una cultura del consumo responsabile è da sempre una nostra priorità: attraverso il programma DRINKiQ mettiamo a disposizione strumenti concreti, accessibili e basati su evidenze, per supportare scelte più consapevoli. Crediamo che solo attraverso iniziative condivise con i maggiori player di mercato e le istituzioni sia possibile generare un cambiamento reale e duraturo”.

Laura Bacchiega, responsabile Sviluppo e Coordinamento Progetti Commerciali di Esselunga, commenta “Questa campagna si inserisce nell'attenzione di Esselunga a sostenere iniziative volte a promuovere corretti stili di vita. Un impegno che è parte integrante della nostra strategia di sostenibilità. Abbiamo accolto con convinzione la collaborazione con Diageo, riconoscendone il valore sociale. Portare questa iniziativa nei nostri negozi significa contribuire concretamente a diffondere maggiore consapevolezza, promuovendo un approccio responsabile al consumo di bevande alcoliche. Crediamo che rendere accessibili strumenti e contenuti chiari possa accompagnare i nostri clienti verso scelte informate”.