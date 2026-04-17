Romenti (Iulm): "Icch ponte tra università imprese e giovani comunicatori"

17 aprile 2026 a

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Roma 17 apr. (Labitalia) - “Questo premio nasce dall'iniziativa dell'International corporate communication hub, che è un punto di incontro tra imprese e università. E' un premio estremamente interessante perché mette i ragazzi nella condizione di essere immersi in un network dove, oltre all'università, incontrano le imprese, le associazioni di categoria e le istituzioni importanti.” Ha detto Stefania Romenti, professoressa di Strategic communication e prorettrice alla Didattica, Università Iulm, alla presentazione della nona edizione del Premio giovani comunicatori Icch, a Roma. Il contest nazionale è dedicato a studenti universitari e giovani professionisti tra i 18 e i 35 anni, che desiderano mettersi alla prova e confrontarsi con sfide reali nel campo della comunicazione e del Public Affairs.

Per Stefania Romenti, il valore del progetto risiede soprattutto nella capacità di creare un ecosistema formativo “che va oltre l'aula” e l'aspetto più rilevante è proprio l'esperienza di immersione nel sistema professionale: “I partecipanti hanno la possibilità di valorizzare le proprie competenze creative, ma anche professionali, dal punto di vista della comunicazione”. Un percorso che, ha aggiunto, “può essere poi valorizzato nel proprio cv o nei colloqui di selezione del lavoro”.

Romenti ha quindi sottolineato la natura formativa del contest: “E' un'occasione concreta per allenare competenze reali, confrontandosi con brief aziendali e dinamiche professionali autentiche”.