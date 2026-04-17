Retinopatia nel prematuro, al Burlo Garofolo di Trieste tecnologia salvavista

17 aprile 2026 a

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Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) - Una nuova tecnologia per la diagnosi precoce della retinopatia nei neonati prematuri e spazi dedicati all'accoglienza delle famiglie: è il risultato di una donazione del Gruppo Barilla ad Abc Bambini chirurgici (Abc), a supporto delle attività dell'associazione di cui beneficia l'Irccs Burlo Garofolo di Trieste. Nel dettaglio - informa una nota - con il contributo è stato acquisito un dispositivo di imaging retinico 3Nethra-neo Hd-Fa, una tecnologia all'avanguardia che consente una diagnosi precoce e un monitoraggio più efficace della retinopatia del prematuro (Rop), tra le principali cause di cecità infantile. La patologia interessa ogni anno circa 100 neonati seguiti dalla struttura triestina e, grazie a questo strumento, sarà possibile intervenire in modo più tempestivo, migliorando significativamente le prospettive di cura. Dall'altro lato, la donazione ha contribuito all'allestimento di una zona giorno all'interno di uno degli appartamenti che Abc ha realizzato per ospitare gratuitamente le famiglie dei bambini ricoverati in via dell'Istria. L'intervento - presentato oggi - risponde al bisogno concreto di garantire vicinanza, accoglienza e condizioni di maggiore serenità durante il periodo di cura. Il sostegno di Barilla Group permette inoltre ad Abc di portare avanti uno dei suoi impegni più distintivi, il 'Progetto accoglienza', che garantisce ai bambini chirurgici e alle famiglie non solo un alloggio gratuito, ma anche un luogo accogliente e un tempo di normalità in un momento difficile come l'ospedalizzazione.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito a un progetto che ha permesso di sostenere Abc Bambini chirurgici e l'ospedale materno infantile Burlo Garofolo di Trieste con una tecnologia importante per la salute dei più piccoli e, al tempo stesso, di realizzare uno spazio pensato per ritrovare una dimensione di quotidianità anche nei momenti più difficili - afferma Pasquale Di Sarno, direttore dello stabilimento Barilla di Muggia, in provincia di Trieste - Crediamo fortemente nel valore delle collaborazioni sul territorio capaci di mettere al centro i bisogni delle persone: è da questa sinergia tra pubblico e privato che nasce la possibilità di stare davvero vicini alle famiglie dei piccoli pazienti e contribuire a creare ambienti di accoglienza".

La fondatrice e direttrice dell'associazione Abc Bambini chirurgici Giusy Battain, nel ringraziare Barilla "per la collaborazione con Abc, che si consolida nel tempo e che rappresenta un esempio concreto di come la responsabilità sociale d'impresa possa tradursi in un impatto reale sul territorio", sottolinea che "la donazione realizzata è particolarmente significativa. La strumentazione destinata al reparto di oculistica farà davvero la differenza per bambini molto piccoli, contribuendo a migliorare in modo concreto la qualità delle cure. Accanto a questo - rimarca - il contributo ha riguardato anche la realizzazione e l'allestimento della zona pranzo dei nuovi appartamenti di Abc, uno spazio pensato non solo per rispondere a esigenze pratiche, ma per offrire alle famiglie un ambiente accogliente, curato e capace di sostenere anche il loro benessere emotivo durante il percorso di cura. Non si tratta solo di un intervento funzionale - conclude - ma di un elemento che incide sul benessere complessivo delle persone, offrendo un ambiente accogliente e curato in un momento così delicato della loro vita".