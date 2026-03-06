Accordo Confcommercio e Unicredit per lo sviluppo delle Pmi

06 marzo 2026 a

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - UniCredit e Confcommercio hanno rinnovato l'intesa siglata nel 2024 con l'obiettivo - si legge in una nota - "di sostenere le imprese associate, affiancandole nella realizzazione dei loro investimenti e nei percorsi di crescita". In particolare, l'accordo prevede interventi volti a facilitare l'accesso al credito attraverso un'ampia gamma di strumenti di finanziamento pensati per rispondere alle esigenze operative delle imprese, tra cui prestiti a medio-lungo termine, finanziamenti per investimenti immobiliari o per l'acquisto di beni strumentali: è quanto si legge in una nota congiunta.

Per quanto riguarda la gestione dei flussi finanziari, l'accordo prevede soluzioni integrate per i pagamenti digitali e strumenti dedicati alla gestione dei flussi di cassa e delle transazioni finanziarie. Una particolare attenzione viene riservata ai temi ESG con soluzioni su misura per investimenti sostenibili per l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni di CO₂, e servizi orientati a una transizione verso modelli di business più sostenibili.

UniCredit, inoltre, attraverso la propria Banking Academy, metterà a disposizione corsi di formazione gratuiti che possono aiutare le imprese del terziario ad accrescere la cultura su tematiche bancarie e finanziarie e della sostenibilità.

“Il rinnovo dell'accordo con UniCredit - dichiara Enrico Postacchini, Componente di Giunta di Confcommercio con incarico per commercio e rigenerazione urbana - rappresenta un ulteriore passo nel percorso che Confcommercio porta avanti per affiancare le imprese associate con strumenti coerenti con l'evoluzione del mercato. L'intesa valorizza una collaborazione consolidata e amplia le opportunità a disposizione delle aziende del terziario, rafforzando il ruolo del Sistema nel sostenere la competitività delle imprese e la vitalità economica delle città”.

”L'accordo con Confcommercio conferma quanto per noi sia strategico collaborare con le associazioni di categoria perché solo attraverso l'ascolto attento dei nostri clienti possiamo fornire risposte concrete alle loro esigenze - dichiara Annalisa Areni, Head of Client Strategies di UniCredit Italia. Vogliamo essere partner di fiducia per le imprese, offrendo loro un'ampia gamma di soluzioni dedicate a ogni tipo di necessità, in particolare sui sistemi di pagamento, agevolandole nella gestione quotidiana dei flussi di cassa e delle transazioni”.