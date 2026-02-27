Mo: assalto coloni vicino Nablus, 4 i feriti fra cui 2 attivisti israeliani

27 febbraio 2026 a

Tel Aviv, 27 feb. (Adnkronos) - Coloni israeliani hanno attaccato palestinesi e attivisti israeliani per i diritti umani nel villaggio di Qusra, in Cisgiordania, vicino a Nablus. Lo rende noto Haaretz, citando testimoni e media locali. Quattro persone sono state trasportate in ambulanza per ricevere cure mediche. Fra i feriti, anche due attivisti israeliani, un uomo e una donna, entrambi cinquantenni.

Un testimone oculare ha riferito che i coloni, armati di mazze e piedi di porco, sono arrivati ​​all'abitazione dove risiedevano palestinesi e attivisti, picchiando gli occupanti. Le riprese della scena mostrano due palestinesi e due attivisti feriti nell'incidente.