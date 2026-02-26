Istat: a febbraio sale fiducia consumatori, giù quella delle imprese

26 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 26 feb. - (Adnkronos) - A febbraio andamento divergente per gli indici di fiducia calcolati dall'Istat: l'istituto infatti segnala un aumento dell'indicatore di fiducia dei consumatori che sale da 96,8 a 97,4 punti mentre quello composito del clima di fiducia delle imprese diminuisce leggermente da 97,7 a 97,4 rimanendo comunque ampiamente al di sopra della media del 2025. Con un indicatore che cresce per il terzo mese consecutivo tra i consumatori, continua l'Istat, emerge un complessivo miglioramento delle opinioni, soprattutto di quelle sulla situazione economica del Paese: il clima economico sale da 97,4 a 99,1, il clima personale aumenta da 96,6 a 96,8, il clima corrente cresce da 100,1 a 100,7 e il clima futuro passa da 92,3 a 93,1. Insomma tutte le componenti dell'indice migliorano ad eccezione delle valutazioni (giudizi e aspettative) sulla situazione economica personale e di quelle sull'opportunità di risparmiare nella fase attuale. In lieve peggioramento le attese sulla disoccupazione.

Quanto alle imprese, invece, l'indice di fiducia aumenta nelle costruzioni (da 99,9 a 103,1) e nel commercio al dettaglio (da 102,5 a 105,1) mentre è in calo nella manifattura (da 89,2 a 88,5) e nei servizi di mercato (da 103,5 a 102,2).

Analizzando le componenti degli indici di fiducia, nell'industria manifatturiera tutte le componenti registrano una dinamica sfavorevole, mentre nelle costruzioni gli imprenditori giudicano il livello degli ordini e/o piani di costruzione in miglioramento rispetto al mese scorso e prevedono un deciso aumento dell'occupazione presso l'azienda. Nei servizi di mercato si evidenzia un peggioramento dei giudizi sugli ordini ma si segnala un aumento delle relative aspettative; i giudizi sull'andamento degli affari si deteriorano rispetto al mese scorso. Nel commercio al dettaglio tutte le componenti sono in miglioramento.