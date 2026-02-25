Rai: Graziano (Pd), 'governo vuole arrivare ad un'altra Telemeloni tax'

25 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “È chiaro che questa maggioranza vuole continuare ad essere proprietaria dell'azienda del servizio pubblico televisivo Italiano e non rispetta nemmeno le leggi che arrivano dall'Europa. Continuare a voler procrastinare l'audizione dell'Ad Rossi e a spostare il recepimento del Freedom Act rende a tutti noto che maggioranza vuole continuare a lottizzare la Rai senza attuare ciò che l'Europa ci chiede rischiando una ulteriore infrazione per l'Italia che si traduce in una ulteriore Telemeloni tax per i cittadini”. Lo dichiara Stefano Graziano capogruppo Pd in commissione di vigilanza sulla Rai a margine della capigruppo al Senato che ha fatto slittare i termini per l'audizione dell'ad Rai Giampaolo Rossi e i recepimento del Freedom act.