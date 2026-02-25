Mo: media, 'Israele bandisce 5 piattaforme mediatiche palestinesi a Gerusalemme'

25 febbraio 2026 a

Tel Aviv, 25 feb. (Adnkronos) - Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz avrebbe firmato un'ordinanza che bandisce cinque piattaforme mediatiche palestinesi a Gerusalemme, accusandole di incitamento e legami con attività militanti. Lo riporta Haaretz citando funzionari israeliani. L'ordinanza si applica ad Al-Asima News Network, Miraj Network, Al-Quds Compass, Maydan al-Quds e Quds Plus.

Secondo Channel 12, il servizio di sicurezza Shin Bet ha recentemente spinto per classificare le piattaforme come organizzazioni terroristiche ai sensi della legge antiterrorismo israeliana. Secondo l'emittente israeliana i funzionari della sicurezza sostengono che le emittenti operano come strumenti di propaganda o di informazione per Hamas. La designazione consente alle autorità di limitare le attività delle organizzazioni e di intervenire contro le infrastrutture o le operazioni finanziarie ad esse affiliate.