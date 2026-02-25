Bce: da Consiglio direttivo via libera a nuovo Vicepresidente Vujčić**

25 febbraio 2026 a

Francoforte, 25 feb. - (Adnkronos) - Via libera dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea alla nomina del croato Boris Vujčić - attuale governatore della banca centrale croata, la Hrvatska narodna banka - come prossimo Vicepresidente. In una nota si spiega che il Consiglio direttivo non ha sollevato obiezioni alla candidatura proposta da Consiglio dell'Unione europea sottolineando come il banchiere croato "è una figura di riconosciuta levatura ed esperienza professionale in materia di politica monetaria o bancaria".

A seguito del parere odierno del Consiglio direttivo e di un parere del Parlamento europeo, il nuovo Vicepresidente della Bce sarà nominato dal Consiglio europeo e ricoprirà un mandato non rinnovabile di otto anni, a partire dal prossimo 1° giugno, succedendo allo spagnolo Luis de Guindos.