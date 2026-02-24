Famiglia: Magi, 'su congedo paritario ancora un no da Meloni su welfare e politiche sociali'

24 febbraio 2026 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Le opposizioni unite si sono ritrovate su una proposta di equità e di lotta alle discriminazioni. Dopo il salario minimo, la maggioranza sfidata ancora una volta sul terreno del welfare e delle politiche sociali dice di no. E' un flim già visto". Lo dice Riccardo Magi, leader di Più Europa, in conferenza stampa con le altre opposizioni. "L'appello che mi sento di fare alla prima premier donna del Paese è di ripensarci e sedersi con le opposizioni su una proposta che non ha nulla di ideologico".