Famiglia: Braga, 'su congedo parentale no ideologico e arrogante, nessun confronto'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "E tre. Dopo il salario minimo e la settimana corta, oggi è toccato al congedo paritario. La maggioranza ha deciso di affossare la proposta di legge a prima firma Schlein e sottoscritta da tutte le opposizioni: cinque mesi di congedo per entrambi i genitori alla nascita di un figlio. Niente emendamenti, nessuna proposta alternativa, nessuna apertura all'appello di tutte le opposizioni di trovare una strada condivisa per tutelare milioni di lavoratrici e lavoratori". Così Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

"Si usa la scusa della copertura per sottrarsi a un qualsiasi confronto. Solo un no ideologico e arrogante, che viene da una maggioranza retta dalla prima premier donna e per questo ancora più grave. Respingere questa proposta vuol dire ignorare un problema reale: il divario occupazionale di genere, il calo demografico, la difficoltà di conciliare tempi di vita e di lavoro. Tutti temi su cui servono risposte strutturali, non slogan".