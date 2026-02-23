Famiglia: Braga, 'pronti a confronto su coperture congedio paritario, legge di civiltà'

23 febbraio 2026 a

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Questa settimana la Camera discuterà in Aula la proposta sul congedo paritario per entrambi i genitori, a prima firma Schlein e sottoscritta da tutte le opposizioni. Ci rivolgiamo alla maggioranza: votiamo insieme una legge per migliorare la vita di migliaia di lavoratrici e lavoratori". Così in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

"Lo diciamo subito: se il problema sono le coperture siamo pronti a confrontarci in Parlamento con Governo e maggioranza per trovare la soluzione migliore. Quello che non possiamo accettare è la fuga da un tema che riguarda le famiglie di questo paese. Lo dicono i dati: il congedo paritario è una misura che potrebbe mettere fine all'insopportabile condizione dell'occupazione di migliaia di donne, costrette a scegliere tra avere un figlio e poter contare su un lavoro di qualità, adeguatamente retribuito. Parliamo di una riforma di civiltà, che promuove la condivisione delle responsabilità di cura, sostiene l'occupazione femminile e investe sul futuro del Paese".