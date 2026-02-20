Milleproroghe: Braga, 'su congedo parentale da maggioranza chiusura ideologica'

20 febbraio 2026 a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Lo abbiamo detto oggi in Aula: la decisione di Governo e maggioranza di sfuggire dal confronto sul congedo parentale obbligatorio è una scelta grave e miope, che colpisce direttamente le famiglie, le madri lavoratrici e il diritto dei bambini a una cura adeguata nei primi mesi di vita da parte di entrambi i genitori". Così in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

"La proposta, a prima firma della Segretaria Pd Elly Schlein e condivisa da tutte le opposizioni è un investimento sociale. Significa promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne, contrastare le dimissioni forzate dopo la maternità, sostenere la qualità della vita familiare e la crescita dei figli. In un Paese che continua a registrare un drammatico calo delle nascite e un tasso di occupazione femminile tra i più bassi d'Europa, ci saremmo aspettati un'assunzione di responsabilità. Invece il governo sceglie di voltarsi dall'altra parte. Parlano di sostegno alla natalità, ma quando si tratta di investire davvero sulla genitorialità condivisa e sull'autonomia economica delle donne, prevalgono i tagli e le chiusure ideologiche.