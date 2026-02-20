Governo: Calenda, 'Meloni chiarisca, se sta con i Maga l'aiuto di Azione non c'è più'

20 febbraio 2026 a

Roma, 20 feb (Adnkronos) - "Noi abbiamo fatto sempre una opposizione di merito, aiutando dove era possibile il governo. Ma se Giorgia Meloni prende la linea di una connessione con i Maga e il tecno capitalismo americano per disarticolare l'Unione europea, allora il governo va combattuto su un piano diverso. Questa cosa Meloni la deve chiarire. Meloni deve chiarire se sta con chi vuole distruggere l'Unione europea o con chi vuole costruirla". Lo ha detto Carlo Calenda a L'aria che tira, su La7.