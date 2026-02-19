Rai: Graziano, 'dimissioni Petrecca necessarie ma tardive, emblema di Telemeloni'

19 febbraio 2026 a

Roma, 19 feb (Adnkronos) - "Petrecca è l'emblema di Telemeloni e del metodo con cui il Governo ha privilegiato logiche di appartenenza e vicinanza politica rispetto al merito e alla valorizzazione delle professionalità interne al servizio pubblico televisivo". Lo dice il capogruppo del Pd in Vigilanza Rai Stefano Graziano.

"Un'impostazione che ha finito per indebolire l'autorevolezza dell'informazione e più in generale dell'intero sistema Rai. Ora serve una vera discontinuità. Non si può continuare con il meccanismo del “rimuovere per promuovere” o con semplici ricollocazioni interne. Il servizio pubblico ha bisogno di trasparenza, competenza e indipendenza, non di operazioni di facciata”, aggiunge Graziano.