Dl milleproroghe: Guerra, 'chiuso in commissione al peggio possibile'

Roma, 19 feb (Adnkronos) - "Il decreto Milleproroghe si è chiuso al peggio possibile perché dopo giorni e giorni, per un tempo che anche noi avevamo concesso perché si potessero affrontare una serie di problematiche importanti, a causa dei continui disaccordi profondi fra la maggioranza, siamo arrivati a concludere senza avere votato oggi assolutamente neanche un emendamento". Lo ha detto Maria Cecilia Guerra, capogruppo Pd in commissione Bilancio della Camera, a margine delle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio sul dl Milleproroghe.

"Questo fa capire in che situazione caotica ci troviamo a lavorare; non è serietà e per noi è veramente una situazione inaccettabile. Il presidente della commissione si è trovato a dover gestire nel rispetto del regolamento una situazione che certifica il fallimento della maggioranza di governo”, ha aggiunto.